فيديو في الجول - سر تسمية يوفنتوس بـ "أصحاب السنام" ورد الجماهير على سخرية المنافسين

في إيطاليا، يوفنتوس هو الأكبر -على الأقل محليا-، فيستمر في حصد الألقاب موسم تلو الآخر.

FilGoal.com يقدم لكم حلقة جديدة من سلسلة "سر اللقب" ويشرح فيها هذه المرة، سر تسمية جماهير يوفنتوس بـ "أصحاب السنام".

لمشاهدة الفيديو من هنا.

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