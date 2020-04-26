زكي يحكي أسباب أزمته مع ويجان ويُصرح: ممدوح عباس أخبرني بأنني أفضل من ميسي

الأحد، 26 أبريل 2020 - 01:38

كتب : FilGoal

عمرو زكي

حكى عمرو زكي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أسباب الأزمة التي حدثت له خلال فترته مع ويجان الإنجليزي.

وتحدث عمرو زكي في البداية عن ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها، وعما دار بينهما قائلا: "تواجدت في مكتب ممدوح عباس وطلبت منه أن يتركني استمر في أوروبا عقب فترتي مع ويجان، ولكنه رفض وأخبرني بأن النادي لا يحتاج للأموال".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الزمالك "ممدوح عباس قال لي: أنت بالنسبة لي أفضل من ميسي، ولذلك أريد 250 مليون دولار لكي أتركك ترحل من الزمالك".

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وعن سبب أزمته مع ويجان، قال عمرو زكي: "كنت أشارك مع منتخب مصر أمام زامبيا وكان اليوم التالي هو عيد ميلادي، ووقتها تعرضت لإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة".

وتابع "الإصابة كانت في العضلة واحتجت للراحة 48 ساعة لعمل أشعة، وفي اليوم التالي للمباراة أرسل طبيب المنتخب خطابا لويجان ليخطرهم بتفاصيل إصابتي، وبعدها سافرت لإنجلترا في اليوم الثالث عقب المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "كان في انتظاري أحد الإداريين من ويجان في المطار، وذهبت مباشرة لعمل أشعة ليتأكد النادي من إصابتي، وتأكدوا بالفعل من ذلك مما جعلهم يقللوا الخصم المالي من أسبوعين لـ أسبوع، وعدت للمشاركة بعد شفائي من الإصابة".

واستكمل "وجهة نظر ويجان كانت أنني يجب أن أعود في التوقيت المحدد لي حتى إذا كنت مصابا. تلك هي مبادئ الاحتراف".

وأردف "كما أن النادي شعر بالضيق بسبب رفض الزمالك المستمر لبيعي لهم. بروس -ستيف بروس مدرب ويجان وقتها- أخبرني "مش هينفع أقدمك في إنجلترا، ونادي ثاني يستفيد بيك".

وأوضح "بروس كان يعتقد إن الزمالك يرفض بيعي لـ ويجان، لأنه اتفق مع فريق آخر".

ولعب عمرو زكي 32 مباراة مع ويجان ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 4 خلال فترته من صيف 2008 وحتى يناير من عام 2009.

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