مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مدة الإعداد قبل استئناف الدوري

السبت، 25 أبريل 2020 - 20:54

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم

في حالة تقرر بشكل رسمي استئناف مسابقة الدوري المصري، فما هي مدة الإعداد لكل فريق؟ سؤال يُجيب عنه مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة.

وكشف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "وزير الرياضة طلب في وقت سابق تصورا لعودة الدوري، وتم بالفعل وحصل الوزير على التصور".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مدة الإعداد لكل فريق قبل استئناف الدوري ستكون من 3 لـ 4 أسابيع لا أكثر".

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وتابع "الدوري سينتهي في شهرين ونصف من موعد استئنافه من جديد".

وأشار "أزمة المواعيد لن تكون في هذا الموسم، ولكن وبسبب ترحيل المواعيد فأن دوري الموسم الجديد سيكون مضغوطا بشكل كبير".

وأتم "حتى الآن لم نحصل على قرار رسمي بموعد استئناف الدوري أو غير ذلك".

النشاط الكروي في مصر مستمر في التعليق حتى منتصف شهر مايو حتى الآن، بقرار من اتحاد الكرة ومجلس الوزراء المصري. (طالع التفاصيل)

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