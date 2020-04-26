عمرو زكي يروي تفاصيل الحادث المرعب.. 55 غرزة وغيبوبة وموت مُحقق

روى عمرو زكي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق تفاصيل الحادث المرعب الذي تعرض له في أغسطس من العام الماضي.

عمرو زكي النادي : مصر الزمالك

عمرو زكي حل ضيفا على قناة الزمالك قبل أن يتحدث عن الحادث الذي تسبب في "استمريت لمدة 6 أشهر أتنقل بين المستشفيات بعد الحادث".

وقال عمرو زكي: "تلك الفترة كانت صعبة للغاية علي. الحادث كان مرعبا واستمريت في غيبوبة لمدة 18 يوما. حادث مميت والله نجاني".

وحكى عمرو زكي: "كنت في طريق العودة من الساحل الشمالي، وأعطيت إشارة يمين بسيارتي ولكن وبشكل مفاجئ اصطدمت حافلة سياحية بالسيارة من الخلف".

وتابع "اختل التوازن واصطدمت في ميكروباص ثم في الرصيف، ثم انقلبت السيارة لخارج الطريق واصطدمت في شجرة".

وأكمل حديثه قائلا: "تسبب الحادث في 55 غرزة في رأسي وشرخ في الحوض وشرخ في ثلاثة ضلوع إلى جانب نزيف داخلي كاد يتسبب في وفاتي".

وحرص عمرو زكي على توجيه الشكر لـ محمد زيدان، قائلا: "أشكر محمد زيدان للغاية لأنه لم يتأخر أبدا علي وقت الحادثة، وكان أول الأشخاص المتواجدين في المستشفى معي".

وفسر "أحد أصدقائي تحدثوا مع زيدان بمجرد رؤيتي بعد الحادث، وبمجرد معرفته لذلك جاء لي سريعا".

وأتم "زيدان إنسان محترم ولاعب موهوب وأشكره للغاية على ما فعله معي".

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عمرو زكي اعتزل كرة القدم نهائيا عام 2015 بعد مسيرة حافلة بالمحطات الناجحة.

صاحب الـ35 عاما حقق بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 رفقة منتخب مصر، بجانب الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع فريقي ويجان أتليتك وهال سيتي.

وخلال 63 مباراة دولية خاضها زكي رفقة منتخب مصر، نجح في تسجيل 30 هدفا.

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