مارادونا: عودة كرة القدم ستكون أشبه بمقابلة حبيبتك

ينتظر الأسطورة دييجو مارادونا، عودة منافسات كرة القدم بفارغ الصبر.

مارادونا يشغل حاليا منصب المدير الفني لفريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني، ومُجبر على البقاء في منزله كحال أغلب قاطني الكرة الأرضية.

وصرّح بطل العالم 86: "عند عودة كرة القدم لن يكون الاقتصاد على حالته، سيتوجب على القادة العمل بقوة لإعادة استقرار الأوضاع".

وأضاف عبر صحيفة El Dia الأرجنتينية: "لحسن الحظ نمتلك أعظم المسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني، لا أشك في اتخاذهم أفضل القرارات".

ودافع مارادونا بقوة عن البرازيلي رونالدينيو الذي يواجه مشاكل قضائية في باراجواي: "رونالدينيو ليس مجرما، وإنما ذهب للعمل فقط في دولة مجاورة. إنه صديقي، أدعمه حتى الموت".

وتحوّل للحديث عن روتينه في الحجر الصحي: "أتحدث إلى لاعبي فريقي يوميا لمعرفة أحوالهم، التكنولوجيا عنصر محوري حتى لا يفقد اللاعبون لياقتهم".

وأكمل: "نعيش موقفا نادرا في الأرجنتين والعالم أجمع، أود العودة للعمل مع الفتية في أسرع وقتٍ ممكن، أفتقد رائحة العشب".

وواصل: "جماهير خيمناسيا تذكرني بشغب جماهير نابولي وانتمائهم لفريقها".

وأتم: "أول مباراة بعد عودة النشاط في حضور الجمهور ستكون أشبه بمقابلتك حبيبتك بعد إجازة طويلة، وسيحدث ذلك قريبا".

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