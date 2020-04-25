مارادونا: عودة كرة القدم ستكون أشبه بمقابلة حبيبتك

السبت، 25 أبريل 2020 - 23:13

كتب : FilGoal

مارادونا - الأرجنتين - فرنسا

ينتظر الأسطورة دييجو مارادونا، عودة منافسات كرة القدم بفارغ الصبر.

مارادونا يشغل حاليا منصب المدير الفني لفريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني، ومُجبر على البقاء في منزله كحال أغلب قاطني الكرة الأرضية.

وصرّح بطل العالم 86: "عند عودة كرة القدم لن يكون الاقتصاد على حالته، سيتوجب على القادة العمل بقوة لإعادة استقرار الأوضاع".

أخبار متعلقة
حكم نهائي كأس العالم 1990: كان بإمكاني طرد مارادونا قبل بداية المباراة مارادونا يسترجع الذكريات: اخرس أيها الأحمق وعانقني.. وشعرت بتشنج من الفرح في ظل أسطورة – الموهبة التي ستكمل مسيرة مارادونا.. أرييل أورتيجا هدف ميسيدونا.. عندما استغل ميسي وعكة مارادونا وانقض على عرشه

وأضاف عبر صحيفة El Dia الأرجنتينية: "لحسن الحظ نمتلك أعظم المسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني، لا أشك في اتخاذهم أفضل القرارات".

ودافع مارادونا بقوة عن البرازيلي رونالدينيو الذي يواجه مشاكل قضائية في باراجواي: "رونالدينيو ليس مجرما، وإنما ذهب للعمل فقط في دولة مجاورة. إنه صديقي، أدعمه حتى الموت".

وتحوّل للحديث عن روتينه في الحجر الصحي: "أتحدث إلى لاعبي فريقي يوميا لمعرفة أحوالهم، التكنولوجيا عنصر محوري حتى لا يفقد اللاعبون لياقتهم".

وأكمل: "نعيش موقفا نادرا في الأرجنتين والعالم أجمع، أود العودة للعمل مع الفتية في أسرع وقتٍ ممكن، أفتقد رائحة العشب".

وواصل: "جماهير خيمناسيا تذكرني بشغب جماهير نابولي وانتمائهم لفريقها".

وأتم: "أول مباراة بعد عودة النشاط في حضور الجمهور ستكون أشبه بمقابلتك حبيبتك بعد إجازة طويلة، وسيحدث ذلك قريبا".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

هدف لا ينسى – ياااه ع العظمة.. يااه على العظمة يا ع الفكر يا عبد الحليم

مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مدة الإعداد قبل استئناف الدوري

كوميك بوك في الجول - إرث آيرتون سينا الذي غير فورملا 1 بوفاته إلى الأبد

فوت 20 - ما هو الكيمستري والتحديات وأساليب التناغم

حجر صحي خارق في النصف الآخر من العالم

مارادونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كريم حافظ: قاسم باشا استفسروا مني عن مصطفى محمد.. والأهلي فاوضني سابقا 5 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: فيفا لا يعترف بشرط الزمالك في عقد أحداد.. ولكن 38 دقيقة | مصر
العجان: لا أفوّت مباراة للزمالك.. وأعود قريبا للدوري المصري 54 دقيقة | مصر
مصدر في الأهلي لـ في الجول: تحركنا للتعاقد مع أخصائي تأهيل إصابات بطلب من فايلر ساعة | الدوري المصري
مارادونا: عودة كرة القدم ستكون أشبه بمقابلة حبيبتك ساعة | أمريكا
مدربه في المغرب: يجب على بنشرقي مغادرة الدوري المصري والانتقال إلى أوروبا ساعة | مصر
حكم نهائي كأس العالم 1990: كان بإمكاني طرد مارادونا قبل بداية المباراة ساعة | أوروبا
تقرير: صفقة تبادلية ضخمة لسان جيرمان لضم بوجبا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 عبد ربه: لو تواجد صلاح مع الجيل الذهبي لما تأهلنا للمونديال.. وهذا رأيي في السولية وطارق حامد 3 صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن 4 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي
قد ينال إعجابك