تقرير: صفقة تبادلية ضخمة لسان جيرمان لضم بوجبا

السبت، 25 أبريل 2020 - 22:06

كتب : FilGoal

بوجبا

يسعى باريس سان جيرمان لإبرام صفقة تبادلية ضخمة من أجل الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مستقبل بوجبا بقميص الشياطين الحمر لا زال غامضا، إذ يسعى يوفنتوس وريال مدريد لاقتناص خدمات لاعب الوسط.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية من "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي تفاصيل محاولة الفريق الباريسي لضم بوجبا.

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ووفقا للتقرير فأن سان جيرمان سيعرض الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والألماني جوليان داركسلر لضم الفرنسي البالغ 27 عاما.

وسبق لدي ماريا أن لعب في ملعب أولد ترافورد موسم 2014-15 ورحل عقب نهاية الموسم صوب حديقة الأمراء.

الأرجنتيني صار من أعمدة الفريق الأساسية إذ حقق لقب الدوري الفرنسي 4 مرات خلال 5 مواسم، كما ساهم في تأهل الفريق لربع نهائي دوري الأبطال الموسم الجاري.

بينما لا يعد داركسلر ضمن خطط الفريق الفرنسي بشكل أساسي.

بوجبا خاض الموسم الجاري 9 مباريات فقط بقميص يونايتد بسبب تعرضه لإصابة في كاحل تجددت مرة أخرى في يناير الماضي قبل تفشي فيروس كورونا في منتصف مارس وتوقف النشاط الرياضي.

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