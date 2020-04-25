تقرير: صفقة تبادلية ضخمة لسان جيرمان لضم بوجبا

يسعى باريس سان جيرمان لإبرام صفقة تبادلية ضخمة من أجل الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد

مستقبل بوجبا بقميص الشياطين الحمر لا زال غامضا، إذ يسعى يوفنتوس وريال مدريد لاقتناص خدمات لاعب الوسط.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية من "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي تفاصيل محاولة الفريق الباريسي لضم بوجبا.

ووفقا للتقرير فأن سان جيرمان سيعرض الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والألماني جوليان داركسلر لضم الفرنسي البالغ 27 عاما.

وسبق لدي ماريا أن لعب في ملعب أولد ترافورد موسم 2014-15 ورحل عقب نهاية الموسم صوب حديقة الأمراء.

الأرجنتيني صار من أعمدة الفريق الأساسية إذ حقق لقب الدوري الفرنسي 4 مرات خلال 5 مواسم، كما ساهم في تأهل الفريق لربع نهائي دوري الأبطال الموسم الجاري.

بينما لا يعد داركسلر ضمن خطط الفريق الفرنسي بشكل أساسي.

بوجبا خاض الموسم الجاري 9 مباريات فقط بقميص يونايتد بسبب تعرضه لإصابة في كاحل تجددت مرة أخرى في يناير الماضي قبل تفشي فيروس كورونا في منتصف مارس وتوقف النشاط الرياضي.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

هدف لا ينسى – ياااه ع العظمة.. يااه على العظمة يا ع الفكر يا عبد الحليم

مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مدة الإعداد قبل استئناف الدوري

كوميك بوك في الجول - إرث آيرتون سينا الذي غير فورملا 1 بوفاته إلى الأبد

فوت 20 - ما هو الكيمستري والتحديات وأساليب التناغم

حجر صحي خارق في النصف الآخر من العالم