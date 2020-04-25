تقرير: مشكلة تواجه عودة الدوري الإيطالي

السبت، 25 أبريل 2020 - 18:05

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

3 أندية فقط مستعدة لعودة الدوري الإيطالي من أصل 20 ناديا، تهدد عودة المسابقة واستئناف اللاعبين للتدريبات.

إيطاليا تستعد لتخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض في البلاد في الرابع من مايو المقبل وبدء عودة اللاعبين للتدريبات لاستئناف المسابقات.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية فأن يوفنتوس ولاتسيو وجنوى فقط هم الأندية الذين أكدوا على تطبيق بروتوكول الاتحاد الإيطالي الصحي من أصل 20 ناديا.

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ويعاني 17 ناديا من مشاكل تحتاج للحل من أجل تطبيق البروتوكول الطبي.

يقال أن هناك 20 نقطة يجب مراعاتها تتعلق باللوجستيات والتنظيم والتطبيق العملي للبروتوكول.

-يجب أن يكون هناك اختبار مستمر كل من المسحات واختبارات الدم.

-التدريب في مجموعات صغيرة.

-تواجد 3 لاعبين فقط في غرفة تغيير الملابس في المرة الواحدة.

-الاستحمام في الغرف الفردية.

-تطهير على الأسطح وضمان مناطق التهوية.

وتحتاج الأندية إلى إقامة معسكر تدريبي قبل الموسم، من أجل فصل اللاعبين والعاملين عن عائلتهم لإبقائهم في تجمع لعدة أسابيع.

ويأمل الاتحاد الإيطالي في إقامة الدوري في الأسبوع الأخير من مايو أو الأول من يونيو المقبل.

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