ميدو لـ في الجول: أتوقع عودة النشاط هذا الموسم.. الكرة المصرية ستتخطى أزمة كورونا

السبت، 25 أبريل 2020 - 12:36

كتب : وليد الحسيني

الكورونا والكرة المصرية

يتوقع أحمد حسام "ميدو" نجم ومدرب الزمالك السابق، أن النشاط الكروي في مصر سيعود الموسم الجاري.

ويتوقف النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس الماضي في محاولة لإبطاء تفشي فيروس كورونا الذي سجل أكثر من 4000 حالة في مصر.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "أتوقع عودة النشاط هذا الموسم، الرؤية ستتضح أكثر بعد شهر رمضان".

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وأكمل "الكرة المصرية مرت بظروف صعبة في السنوات الماضية ونجحت في تخطيها، وقادرة على تخطي الأزمة الحالية".

وأردف "العودة هامة من الناحيتين الفنية والاقتصادية، إلغاء الموسم ستكون عواقبه كبيرة".

وأوضح لاعب توتنام وروما وسيلتا فيجو ومارسيليا السابق "الفرق المصرية تحتاج لبعض الوقت للأعداد، أكثر مما تحتاجه الفرق الأوروبية. درجة الاحترافية لدينا أقل".

وأتم "عودة الحياة لطبيعتها أمر ضروري، وهو الأمر الذي بدأ في الحدوث في العديد من دول العالم".

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