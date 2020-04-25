زياش: منح الدوري لـ ألكمار؟ بالطبع هراء

السبت، 25 أبريل 2020 - 10:55

كتب : FilGoal

حكيم زياش

استنكر حكيم زياش نجم أياكس اعتقاد البعض أن ألكمار يستحق التتويج بلقب الدوري الهولندي بعد فوزه مرتين على الأول.

حكيم زياش

النادي : أياكس

أياكس

وتصدر أياكس ترتيب البطولة، التي ألغيت يوم الجمعة بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، بفارق الأهداف عن ألكمار قبل 9 جولات من النهاية.

وقال المغربي في حواره مع AD:"ما الكلام الفارغ الذي سمعته؟ نحن على القمة بأية حال. كل هذه القصص بشأن استحقاق ألكمار لأنهم هزمونا مرتين. هل فارق الأهداف الذي نعتد به دائما لا قيمة له الآن؟".

أخبار متعلقة
تايمز تكشف: خطة لاستئناف الدوري الإنجليزي في ملاعب محددة.. وتاريخ منتظر رئيس الدوري الإسباني: يستحيل تعاقد برشلونة مع نيمار أو لاوتارو أجيري: كل شيء يتحول لجنون حول صلاح في مصر.. يتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه إبراهيموفيتش: من الأفضل التواجد في السويد والتدرب رفقة فريق كامل

واستمر الجناح البالغ عمره 27 عاما "هراء بالطبع. كيف فاز بي.إس.في بالدوري في 2007؟ بفارق هدف واحد. كنت أفضل فوزنا باللقب في الملعب، لكن إذا عليك اختيار فريق ليكون البطل، فهو أياكس بالنسبة لي".

ومع انتهاء موسم أياكس تنتهي رحلة زياش مع الفريق بعدما أتم اللاعب انتقاله إلى تشيلسي بداية من الموسم المقبل.

وشارك زياش في 35 مباراة بالموسم الحالي مع أياكس وسجل 8 أهداف وأرسل 21 تمريرة حاسمة.

وانتقل اللاعب المولود في هولندا إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

أجيري: كل شيء يتحول لجنون حول صلاح في مصر

رحلتي في إفريقيا – موسمياني: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي

كما لم تشاهده من قبل - صراع ملايين الأعلى دخلا

حكايات أبو تريكة ووائل جمعة (1) – عن رد فعل صادم من حسن شحاتة.. وغضب جوزيه على الماجيكو

الرجل الثاني – أسامة عرابي: يول رفض بنشرقي

حكيم زياش أياكس
نرشح لكم
أخر الأخبار
وائل القباني يجيب.. من المدافع الأكثر تكاملا في مصر؟ 4 دقيقة | مصر
وائل القباني يروي فشل انتقاله إلى الأهلي بسبب إبراهيم سعيد 14 دقيقة | مصر
عامر عامر يرد: هل وصله عرض رسمي من الأهلي.. و"انظروا لما فعله الشناوي" 21 دقيقة | الدوري المصري
زياش: منح الدوري لـ ألكمار؟ بالطبع هراء 50 دقيقة | أوروبا
تايمز تكشف: خطة لاستئناف الدوري الإنجليزي في ملاعب محددة.. وتاريخ منتظر 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الدوري الإسباني: يستحيل تعاقد برشلونة مع نيمار أو لاوتارو ساعة | أوروبا
أجيري: كل شيء يتحول لجنون حول صلاح في مصر.. يتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه 9 ساعة | منتخب مصر
إبراهيموفيتش: من الأفضل التواجد في السويد والتدرب رفقة فريق كامل 10 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 عبد ربه: لو تواجد صلاح مع الجيل الذهبي لما تأهلنا للمونديال.. وهذا رأيي في السولية وطارق حامد 4 صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن
قد ينال إعجابك