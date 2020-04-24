خطاب من فيفا.. أبو ريدة للخطيب: الأهلي مصدر فخر لأبناء القارة السمراء

حرص هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تهنئة النادي الأهلي بمناسبة ذكرى مرور 113 سنة على تأسيسه، حيث يحتفل اليوم الجمعة النادي وجماهيره بهذه الذكرى.

أبو ريدة أرسل خطابا رسميا إلى الأهلي تقدم من خلاله لمجلس إدارة النادي وإدارته التنفيذية وأعضائه وجماهيره "بخالص التهنئة بمناسبة مرور 113 عاما على تأسيس النادي الأهلي للألعاب الرياضية عام 1907".

وقال أبو ريدة في خطابه: " تعاقبت الأجيال في كتابة تاريخ النادي الأهلي، لكن بقى هدف واضح وساطع لكل من ينتمي لهذا الكيان العظيم، وهو الحفاظ على مبادئ الاحترام والانتماء والمنافسة الشريفة والروح الرياضية، من أجل المشاركة في قيادة سفينة النمو والتطوير للرياضة في وطنا الغالي مصر وفي قارتنا الأفريقية الكبيرة".

وشدد عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي على "لن ينسى تاريخ الوطن دور ناديكم المؤثر بالمشاركة مع أندية الزمالك والمصري والاتحاد السكندري في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921".

وأضاف أبو ريدة "لقد حافظ الأهلي في كرة القدم على كونه الأكثر حصولا على البطولات المحلية وكذلك أبطال إفريقيا، وهو الأكثر نجاحا بين أندية العالم في التتويج بالبطولات، لذا أود أن أعرب عن عظيم شكري وتقديري لكل فرد في مجلس إدارة ناديكم الموقر، لما تبذلونه من جهد للحفاظ على ناديكم قويا وعظيما ومصدرا للفخر لكل أبناء مصر ولكل أبناء القارة السمراء".

وكتب أبو ريدة في خطابه "لقد أدى النادي الأهلي دورا عظيما في التاريخ الإنساني والثقافي والوطني للشعب المصري، ولعل شهرة فريق كرة القدم بالنادي بالفوز في اللحظات الأخيرة، إنما يعطي مثلا لكل المجتهدين في كافة مجالات الحياة، للعطاء والعمل بإصرار وعزيمة واجتهاد، من أجل تحقيق الهدف المنشود، دونما يأس أو إحباط أو فقدان للأمل".

ووجه أبو ريدة "تحية شكر لكل العظماء الذين سطروا تاريخ تلك القلعة الرياضية والوطنية العظيمة، مع أمنياتي القلبية الخالصة لناديكم الموقر بمزيد من التقدم والازدهار في أداء دوره الوطني والرياضي والإنساني، ليظل مصدرا للفخر والإلهام لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

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