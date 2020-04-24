في ذكرى تأسيس الأهلي الـ113.. وائل جمعة يختار لـ في الجول أغلى بطولة.. وأخرى حزن لخسارتها

الجمعة، 24 أبريل 2020 - 18:29

كتب : وليد الحسيني

وائل جمعه

يحتفل النادي الأهلي بالذكرى الـ113 لتأسيسه. ووائل جمعة كان أحد أبرز نجوم الفريق عبر تاريخه.

يختار وائل جمعة أكثر بطولة سعد للفوز بها مع الأهلي، وبطولة أخرى تفاجا لخسارتها.

وقال وائل جمعة في تصريحات لـFilGoal.com: "أغلى بطولة حققتها مع الأهلي على مدار مشواري مع النادي كانت بطولة دوري أبطال إفريقيا 2012".

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وأوضح "كانت بطولة لشهداء النادي الأهلي الذين استشهدوا في ستاد بورسعيد في فبراير من نفس العام خلال الحادثة الشهيرة ".

وواصل "ألغي الدوري هذا الموسم ولم يتبق أمامنا سوى بطولة إفريقيا لنهديها لروح هؤلاء الشهداء، واتفقنا فيما بيننا كلاعبين على ضرورة الفوز بتلك البطولة".

جمعة أكمل "أقيم لقاء الذهاب باستاد برج العرب وتعادلنا بهدف لمثله. تقدم الترجي بهدف وليد الشهري، وتعادل السيد حمدي للأهلي، ما زاد من صعوبة لقاء الإياب ".

مدافع الأهلي التاريخي أتبع "ملعب رادس الشهير استضاف لقاء العودة، وقدم الأهلي واحدة من أفضل مبارياته الإفريقية. بدأنا المباراة بسيطرة واضحة وأهدرنا عدة فرص، حتى تقدم الأهلي بهدف محمد ناجي (جدو) قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف وليد سليمان الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف، ويحرز الأهلي البطولة الإفريقية السابعة في تاريخه ويهديها لشهدائه".

أما عن أسوأ خسارة، فيقول وائل جمعة "البطولة التي خسرتها مع الأهلي ولم أتوقع خسارتها، كانت بطولة دوري الأبطال 2007 أمام النجم الساحلي التونسي ".

وواصل "سيناريو اللقاء كان غريبا جدا وغير متوقع. حققنا التعادل السلبي في لقاء الذهاب بمدينة سوسة، ونحتاج للفوز بأي نتيجة في لقاء العودة بالقاهرة، وهو أمر في المتناول أمام جماهيرنا".

وأتم "الشوط الأول في لقاء الإياب انتهى بتقدم النجم الساحلي بهدف، وتعادل عماد النحاس للأهلي ونحتاج لهدف للفوز باللقب، إلا أننا استقبلنا هدفين ليفوز النجم الساحلي بثلاثة أهداف لهدف ونخسر لقبا كان قريبا للغاية، لتكون خسارة غير متوقعة".

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