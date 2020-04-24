دي بروين يختار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

من يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ سؤال يُجيب عنه كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وقال دي بروين: "بالنسبة لي، سأقول ساديو ماني".

وأضاف في تصريحاته مع BT "أعتقد أنه كان بمثابة الحزمة الكاملة لليفربول هذا الموسم. كان لاعبا مهما للغاية لهم".

وتابع "ولذلك إذا كان علي اختيار أفضل لاعب في الدوري، سأختار ماني".

النجم السنغالي صاحب الـ 28 عاما انضم لكتيبة ليفربول عام 2016.

ماني سجل 18 هدفا وصنع 12 خلال ظهوره في 38 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم في كل البطولات.

أهداف ماني ساهمت في انفراد ليفربول بصدارة الدوري وكان قريبا للغاية من تتويجه بشكل رسمي باللقب، لولا توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يتحدد مصير بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن.

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