دي بروين يختار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 24 أبريل 2020 - 18:23

كتب : FilGoal

صلاح وماني

من يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ سؤال يُجيب عنه كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ليفربول
الدوري الإنجليزي

وقال دي بروين: "بالنسبة لي، سأقول ساديو ماني".

وأضاف في تصريحاته مع BT "أعتقد أنه كان بمثابة الحزمة الكاملة لليفربول هذا الموسم. كان لاعبا مهما للغاية لهم".

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وتابع "ولذلك إذا كان علي اختيار أفضل لاعب في الدوري، سأختار ماني".

النجم السنغالي صاحب الـ 28 عاما انضم لكتيبة ليفربول عام 2016.

ماني سجل 18 هدفا وصنع 12 خلال ظهوره في 38 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم في كل البطولات.

أهداف ماني ساهمت في انفراد ليفربول بصدارة الدوري وكان قريبا للغاية من تتويجه بشكل رسمي باللقب، لولا توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يتحدد مصير بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن.

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