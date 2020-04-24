إبراهيم سعيد يحكي قصة ادعاءه الإصابة في نهائي أمم إفريقيا 2006

حكى إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر السابق، قصة ادعاء الإصابة خلال نهائي أمم إفريقيا 2006 لعدم تنفيذ ركلات الترجيح.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "هروبي من ركلات الترجيح في نهائي أمم إفريقيا 2006 كان بالاتفاق مع الجهاز الفني".

وأوضح "أنا في الطبيعي مميز في ركلات الجزاء، ووقتها كنت أؤدي بطولة رائعة لكنني اتفقت مع حسن شحاتة قبل اللقاء بأنه سيخرجني إذا اتجهت المباراة لركلات الترجيح".

إبراهيم سعيد أتبع "نظرت للوحة الملعب، فوجدت الوقت يمر واللاعبين يقولون لي انتظر وسدد الركلة الأخيرة ولن نصل لها أساسا".

سعيد أتم "قلت لنفسي ونفترض أن الحظ قادني للتسديد؟ فسقط على الأرض وقلت لن ألعب، وخرجت ليشارك عبد الحليم علي بدلا مني. وبالمناسبة هو من أهدر الركلة لكننا فزنا في النهاية".

إبراهيم سعيد كان ضمن قائمة منتخب مصر في بطولتي أمم إفريقيا 2006 و2008، والتي حققها المنتخب.

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