إبراهيم سعيد يحكي قصة الاستبعاد قبل أمم إفريقيا 2002 بسبب "العريس والعروسة"

حكى إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر السابق، قصة اقترابه من الاستبعاد من معسكر المنتخب قبل بطولة أمم إفريقيا 2002.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نعسكر في دار الدفاع الجوي قبل أمم إفريقيا 2002. الجوهري كان يعطينا وجبة الأرز صغيرة جدا وكنا جائعين".

وأضاف "الطباخ طرق الباب وقال لنا أهذه غرفة العريس والعروسة؟ فقلت له أه وأخذت الطعام، أكلت وعزمت على باقي الفريق".

سعيد واصل "الجوهري غضب مني وحطم باب الغرفة والتليفزيون، وأراد استبعادي لولا تدخل زملائي".

وأكمل "في نفس المعسكر قبل بطولة 2002 خرجت للسهر رفقة أحمد صلاح حسني وشيشنا. الجوهري علم بالأمر وكاد يستبعدنا مرة أخرى".

وأتم "بعدها سافرنا إلى الجزائر لخوض المعسكر الأخير قبل البطولة، وحدث شجارا بيني وبين محمد عمارة على مائدة الطعام وقرر الجوهري استبعادي من البطولة".

إبراهيم سعيد استبعد من قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا 2002. وخرج منتخب مصر من البطولة في ربع النهائي بعد الخسارة أمام الكاميرون بهدف مقابل لا شيء.

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