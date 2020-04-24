مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: الإدارة لديها رغبة في تجديد عقد عماد حمدي والشامي

الجمعة، 24 أبريل 2020 - 15:34

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

قال مصدر في إدارة النادي الإسماعيلي إن هناك رغبة لدى مجلس الإدارة بتجديد عقد الثنائي عماد حمدي ومحمد الشامي، نظرا لحاجة الفريق إليه. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

عماد حمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وصرح المصدر قائلا: "إدارة النادي لديها رغبة في استمرار الثنائي عماد حمدي ومحمد الشامي، نظرا لحاجة الفريق إليه".

وأضاف "سبق وتم الحديث معهما لتجديد التعاقد لكنهما طلبا تأجيل الحديث".

أخبار متعلقة
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تخفيض مرتبات جوميز والجهاز الفني بنسبة من 30% إلى 40% مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: حددنا نهاية الشهر الجاري لبحث الخطط المستقبلية للفريق الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي وعبد الرحمن مجدي مكانهما في أوروبا.. متمسكون بهما

وواصل "الشامي سبق وطلب أن تتاح له فرصة الاحتراف الخارجي".

وتابع "أما عماد حمدي سبق وأكد أنه حصل على رغبة من نادي بيراميدز وقتما كان سيباستيان ديسابر مدربا للفريق".

وأتم "إدارة النادي لم تصلها أي عروض رسمية بعد لانتقال اللاعبين وسبق وأكد رئيس النادي حاجة الفريق لكل عناصره الرئيسية ومن ضمنها الثنائي".

وينتهي تعاقد الثنائي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم القادم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

مباراة لا نمل منها - هل توفيت الكرة في لقاء البرازيل وإيطاليا 1982؟

في يوم ميلاد الأهلي.. أفضل 50 هدافا للنادي في الدوري

الأهلي - نادي الطلبة.. شعاره فوق الجميع

تقرير: زيدان يريد بوجبا الصيف المقبل

الحضري يرد على اتهامه بعمل "سبوبة" في كأس العالم

الحضري: أمر واحد ينقص صلاح ليصبح الأفضل في تاريخ مصر

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
صلاح يشارك في إعلان شهر رمضان مع فودافون للتأكيد على أهمية العزل الاجتماعي 20 دقيقة | المحترفون
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: الإدارة لديها رغبة في تجديد عقد عماد حمدي والشامي 31 دقيقة | الدوري المصري
صفقات سقطت سهوا – نوري شاهين وريال مدريد.. لماذا اختفى سريعا 37 دقيقة | حكايات في الجول
اختفوا في ظروف غامضة - عبد الحميد أحمد.. من لعب الشارع لمجاورة تريكة وبركات ساعة | الدوري المصري
فتحي مبروك: أحمد فتحي سينجح مع أي فريق ساعة | مصر
تقرير: أرسنال يعلق مفاوضات تجديد عقد أوباميانج 2 ساعة | أوروبا
مباراة لا نمل منها – البرازيل ضد إيطاليا 1982.. هل توفيت كرة القدم في ذلك اليوم فعلا؟ 2 ساعة | تقرير في الجول
في يوم ميلاد الأهلي.. أفضل 50 هدافا للنادي في الدوري 3 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 عبد ربه: لو تواجد صلاح مع الجيل الذهبي لما تأهلنا للمونديال.. وهذا رأيي في السولية وطارق حامد 4 صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن
قد ينال إعجابك