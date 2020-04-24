مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: الإدارة لديها رغبة في تجديد عقد عماد حمدي والشامي

قال مصدر في إدارة النادي الإسماعيلي إن هناك رغبة لدى مجلس الإدارة بتجديد عقد الثنائي عماد حمدي ومحمد الشامي، نظرا لحاجة الفريق إليه. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "إدارة النادي لديها رغبة في استمرار الثنائي عماد حمدي ومحمد الشامي، نظرا لحاجة الفريق إليه".

وأضاف "سبق وتم الحديث معهما لتجديد التعاقد لكنهما طلبا تأجيل الحديث".

وواصل "الشامي سبق وطلب أن تتاح له فرصة الاحتراف الخارجي".

وتابع "أما عماد حمدي سبق وأكد أنه حصل على رغبة من نادي بيراميدز وقتما كان سيباستيان ديسابر مدربا للفريق".

وأتم "إدارة النادي لم تصلها أي عروض رسمية بعد لانتقال اللاعبين وسبق وأكد رئيس النادي حاجة الفريق لكل عناصره الرئيسية ومن ضمنها الثنائي".

وينتهي تعاقد الثنائي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم القادم.

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