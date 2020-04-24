اختفوا في ظروف غامضة - عبد الحميد أحمد.. من لعب الشارع لمجاورة تريكة وبركات

دخل الأهلي فترة الانتقالات قبل موسم 2008/2009 وعينه على تدعيم الجبهة اليسرى في الفريق والتي كانت تضم فقط الأنجولي جيلبرتو بعد رحيل أحمد شديد قناوي إلى النادي المصري.

وبالفعل تعاقد الأهلي مع سيد معوض ليمثل قوة كبيرة لمركز الظهير الأيسر رفقة جيلبرتو.

وكان التفكير في ضم ظهير أيسر ثالث ليكون بديلا للثنائي معوض وجيلبرتو.

وهنا استقر الأهلي على ضم اسم جديد لقائمته وهو (عبد الحميد أحمد) لدعم الجبهة اليسرى قادما من وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بنية البيع.

موسم واحد فقط قضاه الظهير الأيسر بين جدران القلعة الحمراء بعد ذلك اختفى عن الأعين.

كيف انضم عبد الحميد أحمد للأهلي وما هي قصته مع كرة القدم، وأين اختفى بعدما رحل عن القلعة الحمراء، هذا ما سنعرفه معا.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة جديدة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف الحلقة الأولى من السلسلة هو عبد الحميد أحمد الظهير الأيسر السابق للأهلي.

FilGoal.com تواصل مع عبد الحميد أحمد للحديث معه عن كيف بدأ كرة القدم وكواليس انضمامه للأهلي وكيف رحل عن الفريق حتى اعتزل وهو في سن الخامسة والعشرين فقط.

وكل ما يلي جاء على لسان عبد الحميد أحمد في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"بداية ارتباطي بالأهلي كانت مبكرة عندما ذهبت لخوض اختبارات الناشئين ونجحت في كل مراحلها ولكن في المرحلة الأخيرة رفضني حسام البدري وكانت هذه أول مرة يرفض انضمامي للقلعة الحمراء".

"بعد ذلك انضممت لفريق مزارع دينا ثم المقاولون العرب واستقر بي المطاف مع الشرقية للدخان، ومنه إلى أسوان الذي لعبت معه أول مواسمي في الدرجة الأولى قبل أن أنتقل وادي دجلة ووقتها كان يلعب في دوري الدرجة الثالثة".

"قبل الانضمام لدجلة كان يتابعني (عم حربي) أحد أشهر مشجعي الأهلي ورشحني أكثر من مرة للانضمام للقلعة الحمراء ورشحني مجددا لحسام البدري الذي أصبح وقتها مديرا للكرة والمدرب العام في جهاز مانويل جوزيه".

الانضمام للقلعة الحمراء

"هذه المرة طلبوا مني قضاء فترة معايشة مع فريق الشباب في الأهلي ولكن ضياء السيد المدير الفني للفريق وقتها قدم تقرير سلبي عني لمانويل جوزيه وكنت أتوقع ذلك، وبعد 4 شهور وقعت مع وادي دجلة".

"في أول موسم لي مع وادي دجلة قدمت أداء مميز وبعد كل مواجهة كنت أحصل على CD المباراة وأسلمه إلى (عم حربي) وبدوره يرسله إلى حسام البدري، ومع استمرار تألقي أرسل الأهلي أعضاء اللجنة الفنية بالنادي لمتابعتي وهم ناجي خليل وأمين عرابي وهادي خشبة وجميعهم أشادوا بي قبل أن يأتي حسام البدري ويشاهدني بنفسه ويقتنع بقدراتي ويطلب مني قضاء فترة معايشة جديدة لمدة أسبوع مع الفريق الأول".

"أخبرت ماجد سامي رئيس وادي دجلة وأكد لي أن الأهلي تواصل معه بالفعل رغم أنه كان يجهز لضمي لفريق ليرس البلجيكي ولكني فضلت الانضمام للقلعة الحمراء".

من الشارع إلى اللعب بجوار أبو تريكة وبركات

"كنت أحلم دائما بالانضمام للأهلي وفجأة بعدما كنت ألعب كرة القدم في الشارع وجدت نفسي أتدرب بجوار محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب".

"انتقلت إلى الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية الشراء مقابل 600 ألف جنيه، وشاركت في 4 مباريات فقط وقدمت مستوى طيب والجماهير التي كانت تحضر التدريبات والمواجهات الودية كانت تندهش من عدم حصولي على فرصة مع الفريق الأول".

الرحيل عن الأهلي

"بنهاية الموسم رحل مانويل جوزيه عن الأهلي وتولي البدري المسؤولية ليقرر عدم تفعيل بند الشراء خاصة أن مشاركتي كانت صعبة في ظل المنافسة المشتعلة بين سيد معوض وجيلبرتو في الناحية اليسرى".

"انتقلت إلى الجونة ولعبت موسم جيد خاصة في مباراة الأهلي ليخبرني البدري بعد المواجهة أنه يدرس عودتي إلى القلعة الحمراء في ظل احتمالات رحيل جيلبرتو".

الحلقة الأخيرة مع كرة القدم

"اقتربت مسيرتي الكروية من نهايتها بعدما علم إسماعيل يوسف المدير الفني للجونة وقتها بحديثي مع البدري، وقرر تجميدي لنهاية الموسم ودخلت في أزمات عديدة معه ومع تامر النحاس وكيل اللاعبين".

"رحلت عن الجونة وتلقيت عدة عروض أبرزها من سموحة وبعدما وقعت على العقود وتدربت لمدة 10 أيام تدخل النحاس ليفسخ تعاقدي مع الفريق السكندري قبل 48 ساعة فقط من غلق باب القيد، ولم أجد أمامي سوى العودة للشرقية للدخان لتجهيز نفسي للعودة مرة أخرى للدوري الممتاز".

"ولكن بعد نهاية الدور الأول كانت ثورة يناير وتوقفت كرة القدم في مصر".

"بعد الثورة كانت الأمور صعبة للغاية ثم حدثت مذبحة بورسعيد لتتوقف الكرة مرة أخرى وحاولت الالتحاق بأكثر من فريق ولكن أزمتي مع تامر النحاس حالت دون ذلك، لأترك كرة القدم قبل أن أصل لسن الـ30".

ماذا يفعل الآن

"بعدما تركت كرة القدم عدت للعمل في مجال الدعاية والإعلان الذي كنت أجيده منذ صغري ولا زلت أعمل به حتى الآن، وإن كنت أنوي السعي نحو الحصول على دورات تدريبية للعودة للعمل في مجال كرة القدم من خلال التدريب".

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