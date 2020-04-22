مدرب تشيلي: سانشيز محبط من فترة إنتر

كشف رينالدو رويدا المدير الفني لمنتخب تشيلي عن إحباط أليكسيس سانشيز بسبب فترة إعارته إلى إنتر.

أليكسيس سانشيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وانضم سانشيز إلى إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم من مانشستر يونايتد على أن تنتهي الإعارة بنهاية الموسم.

وقال رينالدو في تصريحات للصحف التشيلية: "كانت صادمة بالنسبة لسانشيز، وهو محبط بسبب فترة إعارته".

وأضاف مدرب تشيلي "شعر بالإحباط خلال فترته في إنتر وصادفه سوء حظ".

وأتم تصريحاته "سانشيز جاء إلى البرازيل للمشاركة في كأس كوبا أمريكا، لكن لم يحالفه الحظ وتعرض للإصابة أمام كولومبيا وديا".

وغاب سانشيز لمدة ثلاثة أشهر بسبب خلع في الكاحل الأيسر مما أسفر عن أضرار في الوتر بشهر أكتوبر الماضي.

وتشير التقارير إلى عدم وجود نية لنادي إنتر في شراء عقد اللاعب بعد تقديم موسم ضعيف.

وخاض سانشيز هذا الموسم مع إنتر 15 مباراة وسجل هدفا واحدا مقابل صناعة 3 أهداف.

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