مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: حددنا نهاية الشهر الجاري لبحث الخطط المستقبلية للفريق

حددت إدارة نادي الإسماعيلي نهاية الشهر الجاري من أجل بحث الاحتياجات المستقبلية للفريق الأول.

وكان الإسماعيلي في انتظار قرار اللجنة الخماسية المشرفة على إدارة اتحاد الكرة بشأن مسابقة الدوري.

وقال مصدر مسؤول بالإسماعيلي لـ FilGoal.com: "حددت الإدارة نهاية الشهر الجاري موعدا للنظر في احتياجات الفريق".

وأضاف "سيتم تحديد الاحتياجات وفقا لتقرير الجهاز الفني للفريق".

وأوضح "التقرير سيتضمن احتياجات الفريق من واقع من يحتاجهم للاستمرار ومن سيكونوا دون فائدة".

وتابع المصدر "سيتحدد في تلك الجلسة موعد بدء مفاوضات التجديد مع بعض اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء".

وأتم تصريحاته "من المنتظر التعرف على التدعيمات التي يحتاجها الفريق للعمل على تلبيتها خلال الفترة المقبلة".

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