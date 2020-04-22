روما: دجيكو لن يرحل

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

إدين دجيكو

نفى روما بشكل قاطع التكهنات الخاصة بإمكانية الاستغناء عن إدين دجيكو مهاجم الفريق في نهاية الموسم بسبب راتبه.

إدين دجيكو

النادي : روما

روما

وزعمت صحيفة كورييري ديللو سبورت أن راتب دجيكو البالغ 7.5 مليون يورو يمثل مشكلة لروما.

وأضاف التقرير أن نادي العاصمة يبحث خفض إجمالي أجور اللاعبين لذلك يقترب دجيكو من الرحيل.

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وقال مصدر بنادي روما لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): "راضون للغاية بوجود دجيكو الذي يلعب دورا هاما في الفريق".

وأضاف "لا توجد استراتيجية لتغيير مستقبل اللاعب مع النادي، ولم نفكر في الأساس لمراجعة الاتفاق المبرم بيننا".

وتابع "الأخبار المتعلقة بتجديد العقود الأخرى، التي نشرتها بعض الصحف لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأتم تصريحاته "لا نية للاستغناء عن دجيكو وهو موجود معنا".

سجل دجيكو البالغ من العمر 34 عاما، 15 هدفا وصنع 9 آخرين في 32 مباراة روما هذا الموسم.

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روما دجيكو
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