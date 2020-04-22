ليبي: دي روسي سيكون مدربا رائعا

يرى مارشيلو ليبي المدير الفني الأسبق لمنتخب إيطاليا، أن مواطنه دانييل دي روسي سيكون مدربا رائعا.

وقاد ليبي، دي روسي في الفوز بكأس العالم 2006 واعتزل اللاعب كرة القدم في يناير الماضي.

وقال ليبي في تصريحات لصحيفة كورييري ديللو سبورت: "سأقول عن دي روسي ما أقوله عن الأبطال العظماء الذين دربتهم".

وأوضح "فبالإضافة لكونه بطل عظيم، كان رجلا عظيما أيضا هو وباقي الفريق".

وكشف ليبي "دي روسي شخصية رائعة وسيكون قادرا على إدخال العنصر الأفضل بجانبه سواء كان مدربا أو مديرا رياضيا".

وعن خطوة دي روسي المقبلة قال ليبي: "في الحقيقة أنا لا أعرف ماذا سيفعل في النهاية، لكن أعتقد أنه سيصبح مدربا".

وأتم تصريحاته "في كلتا الحالتين سيكون ناجحا لأنه يتمتع بصفات رائعة وسيصبح مدربا رائعا".

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