رغم احتلال المركز الثالث.. تتويج فريق بلقب دوري المنطقة الغربية في إسكتلندا

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

أوشينليك تالبوت الإسكتلندي

كيف سيكون شعورك عندما تفوز بلقب الدوري وأنت في المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن الصدارة مع انتصاف المسابقة؟

هذا بالتحديد ما حدث في إسكتلندا بأحد دوريات الناشئين، إذ توج نادي أوشينليك تالبوت بلقب دوري المنطقة الغربية، لماذا؟

قررت رابطة الناشئين بالاتحاد الإسكتلندي إنهاء المسابقة مبكرا خاصة مع تعليق اللعب حتى 10 يونيو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

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نادي تالبوت حصد 41 نقطة من 16 مباراة، مقابل 53 للمتصدر كيلونينج رينجزر والذين خاضوا 25 مباراة من أصل 30.

بينما احتل بولوك من جلاسكو المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 22 مباراة.

ووفقا لاحتساب متوسط النقاط خارج وداخل القواعد لكل فريق والمباريات المتبقية، احتسب تالبوت بطلا للمسابقة.

إذ يصل متوسط نقاط تالبوت (صاحب المركز الثالث قبل التتويج) لكل مباراة 2.56، مقابل 2.12 نقطة لكل مباراة لصالح كيلونينج رينجزر.

ولا تعد نهاية الموسم الحالي غريبة، بل الموسم الماضي شهد تتويج فريقين باللقب قبل إعادة تنظيم المسابقة بشكل جديد بدءا من الموسم الجاري.

فوز تالبوت يمنحهم فرصة المشاركة في كأس إسكتلندا والتي وصل فيها الفريق لأفضل مستو له بالوصول لثمن نهائي نسخة 2019.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة "لقد كان هذا تحديا وأوقفنا قرارنا حتى نكون على يقين من أننا توصلنا إلى نتيجة عادلة ومعقولة".

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