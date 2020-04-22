الأهلي يفسر قرار جدولة رواتب لاعبيه ومدربيه

فسر شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي بشأن جدولة رواتب لاعبيه ومدربيه لمواجهة الأزمة المالية لتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

صرح فؤاد عبر قناة الأهلي أن مجلس الإدارة قرر صرف راتب شهري أبريل ومايو على 4 أقساط.

وأوضح "بمعنى أن راتب شهر أبريل سيصرف على قسطين، ونفس الحال بالنسبة لراتب شهر مايو".

وأشار شريف فؤاد "بحلول الأول من يوليو المقبل، سوف يحدد مجلس الإدارة خطة أخرى وفقا لمستجدات الأحداث بشأن إمكانية استئناف النشاط أو إيجاد موارد بديلة وسريعة".

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي دار الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدم المساس برواتب عامليه وصرفها في مواعيدها المعتادة شهريا.

وأكد الأهلي أن صرف تلك الرواتب للعاملين من أجل الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع قدوم شهر رمضان.

أما فيما يتعلق برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية فتقرر عدم المساس بها لفترة أربعة أشهر بداية من الأول من شهر أبريل الجاري حتى الأول من شهر يوليو المقبل.

وأوضح بيان الأهلي أن رواتب اللاعبين والفرق الرياضية سيتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادي سيعيد تقييم الموقف مجددا بعد نهاية الفترة المحددة سلفا بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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