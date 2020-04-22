مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: اتجاه للاستثمار الرقمي لمواجهة تداعيات كورونا المادية

يكثف مجلس إدارة الأهلي من تحركاته لتدبير التزاماته المادية، في ظل توقف لمداخيل النادي بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر بالنادي لـFilGoal.com: "الساعات الماضية شهدت تحركات واسعة من أجل استثمار الجانب الرقمي والالكتروني للنادي في تعظيم الموارد المالية بعد أن تجمدت معظم مداخيل الأهلي المالية بسبب توقف النشاط الرياضي".

وأوضح المصدر "ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة خطوات عديدة في هذا الصدد ، حيث تم تكليف الإدارات المعنية بتقديم تصور حول الاستفادة القصوى من النواحي الرقمية لإنعاش خزينة النادي بعد قرار عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية واللاعبين".

وأكمل المصدر "بدأت هذه الخطوات بالفعل بعد قرار المجلس بتفعيل الاعتماد بشكل أكبر على تطبيق النادي الرسمي لدفع رسوم العضويات الجديدة وتحصيل الاشتراكات الخاصة بالعضويات لضمان استمرار تدفق الأموال على النادي دون التقيد بالتواجد في النادي والتعرض للمخالطة".

وناقش المجلس خلال اجتماعه الذي جرى أمس الثلاثاء عدة سيناريوهات للتعاطي مع أزمة توقف الموارد المالية والخطط البديلة والمدى الزمني الذي يحيط بهذا الجانب.

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