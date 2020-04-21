صن داونز: قرار عدم انتقال سيرينو لـ الأهلي نهائي

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

محمود متولي أمام جاستون سيرينو

قال خالد علي المنسق الإعلامي لماميلودي صن داونز إن قرار عدم الموافقة على طلب الأهلي بضم جاستون سيرينو نهائي.

وتحدث خالد علي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الأهلي طلب منا بشكل شفهي ضم سيرينو بعد لقاء الإياب بيننا".

وأكمل "تحدثت مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق وأبلغني بحاجته للاعب للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

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وأضاف "هذا أيضا قرار الإدارة واللاعب لديه عقد مستمر مع النادي لثلاث سنوات".

وأتم "لذا القرار النهائي".

اللاعب السابق لسان لويس في تشيلي وبوليفار في بوليفيا، يتألق رفقة صن داونز منذ يناير 2018، مسجلا 22 هدفا وصانعا 26 في 90 ظهور بقميص البرازيليين.

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