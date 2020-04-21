صن داونز: قرار عدم انتقال سيرينو لـ الأهلي نهائي

قال خالد علي المنسق الإعلامي لماميلودي صن داونز إن قرار عدم الموافقة على طلب الأهلي بضم جاستون سيرينو نهائي.

وتحدث خالد علي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الأهلي طلب منا بشكل شفهي ضم سيرينو بعد لقاء الإياب بيننا".

وأكمل "تحدثت مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق وأبلغني بحاجته للاعب للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وأضاف "هذا أيضا قرار الإدارة واللاعب لديه عقد مستمر مع النادي لثلاث سنوات".

وأتم "لذا القرار النهائي".

اللاعب السابق لسان لويس في تشيلي وبوليفار في بوليفيا، يتألق رفقة صن داونز منذ يناير 2018، مسجلا 22 هدفا وصانعا 26 في 90 ظهور بقميص البرازيليين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

اختبار في البيت - هل أنت خبير في الدوري الإسباني؟

نجم المغرب السابق يتحدث عن فشل انتقاله لـ ريال مدريد

اتفاق نهائي بين فايلر والأهلي

الأهلي: استفسرنا عن لاعب صن داونز

كيف يرى ويتعامل الحكام مع اللاعبين