بيرلو يفصح عن مستقبله التدريبي: أريد الشعور بالأدرينالين

"أفضل أن ابدأ مع لاعبين ناضجين"، تلك كلمات أندريا بيرلو لاعب وسط إيطاليا وأقطاب إيطاليا الثلاثة عن بداية مستقبله التدريبي.

اللاعب المعتزل ارتبط بتدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عاما والذي ينافس في الدرجة الثالثة الإيطالية، لكنه يفضل تجربة أكبر في البداية.

بيرلو قال لحساب " Il Nuovo Calcio" عبر إنستجرام: "أنا مهتم أكثر بتدريب الفريق الأول عن الشباب، اعتقد أنني احتاج هدفا لأركز عليه، أريد الشعور بأدرينالين المباريات الفوز والخسارة والمسؤولية، لا اعتقد أن فرق الشباب الأفضل لي لا استمتع بذلك، أفضل أن ابدأ مع لاعبين ناضجين".

وواصل "المرة الأولى التي فكرت فيها في أن أصبح مدربا كانت بعد درس تكتيكي من كونتي، كان يفعل ذلك لمدة 40 دقيقة على الأقل لكل خطة. عندما فكرت في نفسي، قلت أريد أن أصبح كذلك أيضا".

وأردف "تعلمت الكثير من أنطونيو كونتي وماسيمليانو أليجري كثيرا".

وأتم عن مارتشيلو ليبي الذي قاد الأتزوري للفوز بكأس العالم 2006 "لقد كان أساسيا للفوز في كأس العالم، لأنه منذ أول استدعاء قبل عامين، كان لديه فريق في ذهنه وحفزنا، قائلا إننا سنذهب بعيدا. يقول لك أشياء على وجهك".

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