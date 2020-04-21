فرانس فوتبول: زيدان حريص على ضم ماني وعرض ضخم من ريال مدريد

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 20:52

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول - أتليتكو مدريد

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن اهتمام زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالتعاقد مع ساديو ماني نجم ليفربول في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد سيركز بقوة لضم ماني لدعم صفوفه بقوة.

ورغم أن النجم السنغالي يمر بفترة رائعة مع ليفربول ومن الصعب رحيله عن النادي الإنجليزي إلا أن زيدان يريد إنهاء الأيام السعيدة بين الفريق الأحمر وماني.

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وتشير التقارير إلى أن ماني لن يفكر في ترك ليفربول إلا إذا كان سينضم لصفوف ريال مدريد فقط، لأنه النادي الوحيد في العالم الذي سيساعده على الفوز بالكرة الذهبية وتكرار ما فعله جورج ويا بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وبسبب رغبة ليفربول في الحفاظ على جميع لاعبيه وعدم التفريط في أي عنصر من عناصر فريقه الهامة، سيكون على ريال مدريد تقديم عرضا للنادي الإنجليزي لا يقل عن 150 مليون يورو في بداية التفاوض بينهما على أن يزيد المبلغ عن ذلك.

كل هذه الأخبار تأتي بعدما كشف كيتا بالدي مهاجم منتخب السنغال وفريق موناكو وزميل ساديو ماني أن نجم ليفربول لا ينوي الاستمرار مع الفريق الإنجليزي لبقية مشواره الكروي.

وفاز ماني البالغ من العمر 28 عاما بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019 الماضي.

وانضم ماني لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من ساوثامبتون مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

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