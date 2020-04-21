الأهلي يقرر عدم المساس برواتب العمال.. وخطة لصرف عقود اللاعبين

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 18:54

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

مجلس إدارة الأهلي - محمود الخطيب - أشرف صبحي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي دار اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدم المساس برواتب عامليه وصرفها في مواعيدها المعتادة شهريا.

وأكد الأهلي أن صرف تلك الرواتب للعاملين من أجل الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع قدوم شهر رمضان.

أما فيما يتعلق برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية فتقرر عدم المساس بها لفترة أربعة أشهر بداية من الأول من شهر أبريل الجاري حتى الأول من شهر يوليو المقبل.

أخبار متعلقة
اختبار في البيت – هل تعرف ملاعب أندية الدوري الإسباني؟ اللجنة الخماسية تجتمع برؤساء 4 أندية وبعض المندوبين لمناقشة بنود اللائحة الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي وعبد الرحمن مجدي مكانهما في أوروبا.. متمسكون بهما

وأوضح بيان الأهلي أن رواتب اللاعبين والفرق الرياضية سيتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادي سيعيد تقييم الموقف مجددا بعد نهاية الفترة المحددة سلفا بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

فان بيرسي: لم أتوقع رحيلي عن يونايتد بهذه الطريقة

أمونيكي يختار مصريا وحيدا في تشكيل إفريقيا التاريخي

فييري: رونالدو البرازيلي أفضل من البرتغالي

اتحاد الكرة يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة فيفا الإلكترونية

إكرامي: الغل وراء خسارتنا 6-1 في غانا

حمادة طلبة يتحدث عن "ظلم" حسام حسن

الأهلي محمود الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية يثق في عودة النشاط الرياضي 4 مايو 5 دقيقة | أوروبا
تقرير: يونايتد حاول ضم سانشو في 2017.. واللاعب رفض 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب بيرو: ما فعله مودريتش جعلني أتجنب تبادل الأقمصة بعد المباريات 36 دقيقة | أمريكا
الأهلي يقرر عدم المساس برواتب العمال.. وخطة لصرف عقود اللاعبين 51 دقيقة | الدوري المصري
نصري يهاجم ديشامب: أحضروا جوارديولا لتدريب فرنسا وستشاهدون المتعة 54 دقيقة | أوروبا
جارديان: أشلي يونج يوافق على تمديد إعارته مع إنتر ساعة | أوروبا
قصة أغرب لاعب إسباني.. تزوج في السادسة عشر ولا يمتلك هاتفا وهدد بالاعتزال ساعة | أوروبا
سبورت: كوتينيو قريب جدا من تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 4 مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية
قد ينال إعجابك