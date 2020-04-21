الأهلي يقرر عدم المساس برواتب العمال.. وخطة لصرف عقود اللاعبين

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي دار اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدم المساس برواتب عامليه وصرفها في مواعيدها المعتادة شهريا.

وأكد الأهلي أن صرف تلك الرواتب للعاملين من أجل الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع قدوم شهر رمضان.

أما فيما يتعلق برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية فتقرر عدم المساس بها لفترة أربعة أشهر بداية من الأول من شهر أبريل الجاري حتى الأول من شهر يوليو المقبل.

وأوضح بيان الأهلي أن رواتب اللاعبين والفرق الرياضية سيتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادي سيعيد تقييم الموقف مجددا بعد نهاية الفترة المحددة سلفا بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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