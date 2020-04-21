جارديان: أشلي يونج يوافق على تمديد إعارته مع إنتر

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 18:42

كتب : FilGoal

أشلي يونج - إنتر

يبدو أن نادي إنتر الإيطالي قرر مكافأة أشلي يونج الظهير الأيسر الإنجليزي بسبب أداءه وقرر تمديد إعارته لموسم آخر.

يونج انضم لصفوف النيراتزوري قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ويسعى أنطونيو كونتي للحفاظ على خدماته للموسم المقبل.

وحسب فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي لصحيفة "جارديان" الإنجليزية أن هناك بند يتيح تمديد الإعارة وفقا للعقد المُبرم بين الناديين.

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وأضاف التقرير أن اللاعب وافق على تمديد عقده رفقة إنتر لموسم آخر.

اللاعب البالغ 34 عاما خاض 7 مباريات بقميص إنتر سجل هدفا وصنع آخر قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط غن يوفنتوس المتصدر ولديه مباراة مؤجلة.

وعلى المستوى الأوروبي من المفترض أن يلتقي إنتر مع خيتافي في دور الـ 16.

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