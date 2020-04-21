طفل يصمم قميص فريق إيطالي للموسم المقبل

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 17:02

كتب : FilGoal

قميص لويجي

أعلن نادي بيسكارا الإيطالي ارتدائه قميصا صممه طفل في السادسة من عمره يدعى لويجي دي أوجوستينو في مسابقة أجراها النادي في وقت سابق.

ونشر النادي بيانا قال فيه: "القميص الفائز بمسابقة صمم قميصا خاصا للدلافين، والذي تمتع بنجاح كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، سنرتديه خلال الموسم المقبل".

وواصل "مئات الرسومات أرسلت إلى صفحات بيسكارا عبر مواقع التواصل، تم تصميمها بواسطة مخيلة وشغف الأطفال، وهدفنا كان واحد، أن نسدد ركلة لـ كوفيد 19".

أخبار متعلقة
رئيس رابطة الدوري الإيطالي: طورنا بروتوكولا صحيا صارما.. وسنجد الطريقة الصحيحة للعودة اجتماع بين الاتحاد الإيطالي ولجنة طبية لاستئناف النشاط الرياضي.. الدوري الممتاز أولا رئيس الاتحاد الإيطالي: نعمل على تحديد كيف سنعيد الدوري وليس موعد العودة

واسترسل "بعد أيام من التصويت والإقصاء وخيبة الأمل، لكن جميعا كنا نتمتع بروح رياضية عالية، نجحت المسابقة في منح فتيات وفتية مدرسة بيسكارا القليل من المرح، والتالي رسالة من راعي قمصان الفريق".

ثم قامت شركة إيرا التي تصنع قمصان الفريق بنشر بيانا قالت فيه: "سنصنع القميص الفائز".

وواصلت "وهذا هو، قوس قزح يشير إلى الأمل، والدولفين العزيز إلى قلوب مشجعينا يلعب بالكرة وسط أمواج الماء، تناغم رائع إن فكرت أن مصممه طفل في السادسة من عمره بقلم رصاص، يمنحنا جميعا الأمل والرغبة للبدء مرة أخرى".

كما أن النادي سيمنح الطفل لويجي رحلة لدى مكتب إيرا لكي يختبر اختيار المواد ويختبر يوما خاصا بين المصممين وقسم الإنتاج ليعرف كيف يتم تصنيع القميص.

نادي بيسكارا الإيطالي لعب سابقا في الدرجة الأولى، لـ7 مواسم في تاريخه، وحاليا ينافس في الدرجة الثانية، وتميمة النادي دولفين ليعبر عن المدينة المشهورة بشواطئها ومنتجعاتها.

ملايين الأشخاص في إيطاليا لم يغادروا منازلهم منذ يوم 9 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فان بيرسي: لم أتوقع رحيلي عن يونايتد بهذه الطريقة

أمونيكي يختار مصريا وحيدا في تشكيل إفريقيا التاريخي

فييري: رونالدو البرازيلي أفضل من البرتغالي

اتحاد الكرة يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة فيفا الإلكترونية

إكرامي: الغل وراء خسارتنا 6-1 في غانا

حمادة طلبة يتحدث عن "ظلم" حسام حسن

في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختبار في البيت – هل تعرف ملاعب أندية الدوري الإسباني؟ 32 دقيقة | أوروبا
طفل يصمم قميص فريق إيطالي للموسم المقبل ساعة | أوروبا
يويفا يوصي باستمرار الدوريات ويعلن: القرار النهائي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية ساعة | أوروبا
نيفيل وكاراجير يشنان هجوما ناريا على أوزيل ساعة | الدوري الإنجليزي
اللجنة الخماسية تجتمع برؤساء 4 أندية وبعض المندوبين لمناقشة بنود اللائحة ساعة | مصر
الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي وعبد الرحمن مجدي مكانهما في أوروبا.. متمسكون بهما 2 ساعة | الدوري المصري
إلغاء دوري كرة اليد في ألمانيا 2 ساعة | رياضات أخرى
رؤية من الجانب الآخر - كيف يرى ويتعامل الحكام مع اللاعبين 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 4 مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية
قد ينال إعجابك