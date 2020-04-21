طفل يصمم قميص فريق إيطالي للموسم المقبل

أعلن نادي بيسكارا الإيطالي ارتدائه قميصا صممه طفل في السادسة من عمره يدعى لويجي دي أوجوستينو في مسابقة أجراها النادي في وقت سابق.

ونشر النادي بيانا قال فيه: "القميص الفائز بمسابقة صمم قميصا خاصا للدلافين، والذي تمتع بنجاح كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، سنرتديه خلال الموسم المقبل".

وواصل "مئات الرسومات أرسلت إلى صفحات بيسكارا عبر مواقع التواصل، تم تصميمها بواسطة مخيلة وشغف الأطفال، وهدفنا كان واحد، أن نسدد ركلة لـ كوفيد 19".

واسترسل "بعد أيام من التصويت والإقصاء وخيبة الأمل، لكن جميعا كنا نتمتع بروح رياضية عالية، نجحت المسابقة في منح فتيات وفتية مدرسة بيسكارا القليل من المرح، والتالي رسالة من راعي قمصان الفريق".

ثم قامت شركة إيرا التي تصنع قمصان الفريق بنشر بيانا قالت فيه: "سنصنع القميص الفائز".

وواصلت "وهذا هو، قوس قزح يشير إلى الأمل، والدولفين العزيز إلى قلوب مشجعينا يلعب بالكرة وسط أمواج الماء، تناغم رائع إن فكرت أن مصممه طفل في السادسة من عمره بقلم رصاص، يمنحنا جميعا الأمل والرغبة للبدء مرة أخرى".

كما أن النادي سيمنح الطفل لويجي رحلة لدى مكتب إيرا لكي يختبر اختيار المواد ويختبر يوما خاصا بين المصممين وقسم الإنتاج ليعرف كيف يتم تصنيع القميص.

نادي بيسكارا الإيطالي لعب سابقا في الدرجة الأولى، لـ7 مواسم في تاريخه، وحاليا ينافس في الدرجة الثانية، وتميمة النادي دولفين ليعبر عن المدينة المشهورة بشواطئها ومنتجعاتها.

ملايين الأشخاص في إيطاليا لم يغادروا منازلهم منذ يوم 9 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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