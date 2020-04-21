يويفا يوصي باستمرار الدوريات ويعلن: القرار النهائي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 16:41

كتب : FilGoal

يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقده اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات.

وقال يويفا في بيان رسمي: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات".

وواصل "يويفا كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له".

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واسترسل "كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك حالات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها".

وأكمل "وفور الوصول للخطوط العريضة فيما يخص المشاركة في البطولات الأوروبية في حالة الدوريات الملغية وتطورات الموقف الحالي".

وأتم "فأي قرارات بشأن ما تم سرده في البيان سيتم الإعلان عنها في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس".

صحيفة "ميرور" البريطانية قالت في وقت سابق إن يويفا يخطط لإقامة دورة مجمعة تنتهي في شهر أغسطس المقبل لإنهاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. (طالع التفاصيل)

وكان يويفا قد أوصى في اجتماعه باستمرار وإنهاء المسابقات المحلية وعدم إلغائها.

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