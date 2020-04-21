اللجنة الخماسية تجتمع برؤساء 4 أندية وبعض المندوبين لمناقشة بنود اللائحة

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 16:15

كتب : FilGoal

اجتماع اللجنة الخماسية مع بعض أندية الجمعية العمومية

أعلن اتحاد الكرة عن انطلاق سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة بنود اللائحة الجديدة التي أعدتها اللجنة الخماسية المديرة للاتحاد.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة "في بداية سلسلة اجتماعات مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم للاستماع إلى آرائهم في بنود اللائحة الجديدة للاتحاد، اجتمعت اليوم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مع كل من سمير موسى رئيس نادي الزرقا وأحمد برهومة رئيس نادي بنها وسمير عبد العال رئيس نادي بهتيم وأحمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي حلوان، بالإضافة إلى مندوبين عن عدد من أندية محافظات الفيوم والقليوبية والجيزة والقاهرة".

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وأضاف البيان "حيث تواكب الاجتماع مع توزيع شيكات الدعم المقررة للأندية لمواجهة ظروف توقف النشاط".

ومن المنتظر أن يضع الاتحاد تاريخا للاستفتاء على لائحته الجديدة في الشهور المقبلة، تمهيدا للانتخابات في الصيف المقبل.

وحتى الآن، أعلن كل من رئيس الاتحاد السابق هاني أبو ريدة، ونائبه السابق أحمد شوبير، نيتهما التنافس على مقعد الرئيس.

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