الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي وعبد الرحمن مجدي مكانهما في أوروبا.. متمسكون بهما

شدد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي أن ثنائي الفريق، باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، يستحق الاحتراف الأوروبي وليس المحلي.

وقال المنياوي: "قائد الفريق المحمدي، وجناحه مجدي، لديهما من الإمكانيات الفنية والبدنية ما يرشحهما للعب في أوروبا، عند التفكير في انتقالهما من الإسماعيلي".

وأوضح المنياوي لـFilGoal.com: "لا نعلم سببا لربطهما بأندية محلية".

وأتم "متمسكون ببقائهما، لأن الفريق يحتاجهما، ولا تفكير في إمكانية رحيلهما".

وارتبط اسم الثنائي بقطبي الكرة المصرية مؤخرا.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في قلعة الدراويش لـFilGoal.com: " "كيف نستغني عن عبد الرحمن مجدي ونحن من جدد معه قبل الموسم الحالي".

وأكمل " "متمسكون باستمراره في الفريق ولا صحة لوجود أي مفاوضات لرحيله".

وأتبع المصدر "عقد عبد الرحمن مجدي مع النادي مستمر لخمسة مواسم بما فيها الموسم الجاري".

وشدد "اللاعب ضمن من يحتاجه الفريق ونسعى للتدعيم قبل انطلاق الموسم المقبل، سعيا للحصول على بطولة".

وكشف "سبق وأصدر النادي بيانا يؤكد فيه عدم الاستغناء عن أي لاعب أساسي قبل تحقيق بطولة".

وأتم تصريحاته "الإدارة تعلم أن ما يحدث ما هو إلا طريقة بعض وكلاء اللاعبين ومن يريد التأثير على استقرار النادي".

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