الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي وعبد الرحمن مجدي مكانهما في أوروبا.. متمسكون بهما

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 15:52

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

شدد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي أن ثنائي الفريق، باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، يستحق الاحتراف الأوروبي وليس المحلي.

عبدالرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال المنياوي: "قائد الفريق المحمدي، وجناحه مجدي، لديهما من الإمكانيات الفنية والبدنية ما يرشحهما للعب في أوروبا، عند التفكير في انتقالهما من الإسماعيلي".

وأوضح المنياوي لـFilGoal.com: "لا نعلم سببا لربطهما بأندية محلية".

أخبار متعلقة
مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: لن نستغنى عن عبد الرحمن مجدي مصدر من الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: خطوة النادي ضد غرامة الـ20 مليون حوار ناري - عبد ربه عن اعتزاله وحلم رئاسة الإسماعيلي وحقيقة التهديدات بعد توقيعه للأهلي

وأتم "متمسكون ببقائهما، لأن الفريق يحتاجهما، ولا تفكير في إمكانية رحيلهما".

وارتبط اسم الثنائي بقطبي الكرة المصرية مؤخرا.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في قلعة الدراويش لـFilGoal.com: " "كيف نستغني عن عبد الرحمن مجدي ونحن من جدد معه قبل الموسم الحالي".

وأكمل " "متمسكون باستمراره في الفريق ولا صحة لوجود أي مفاوضات لرحيله".

وأتبع المصدر "عقد عبد الرحمن مجدي مع النادي مستمر لخمسة مواسم بما فيها الموسم الجاري".

وشدد "اللاعب ضمن من يحتاجه الفريق ونسعى للتدعيم قبل انطلاق الموسم المقبل، سعيا للحصول على بطولة".

وكشف "سبق وأصدر النادي بيانا يؤكد فيه عدم الاستغناء عن أي لاعب أساسي قبل تحقيق بطولة".

وأتم تصريحاته "الإدارة تعلم أن ما يحدث ما هو إلا طريقة بعض وكلاء اللاعبين ومن يريد التأثير على استقرار النادي".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فان بيرسي: لم أتوقع رحيلي عن يونايتد بهذه الطريقة

أمونيكي يختار مصريا وحيدا في تشكيل إفريقيا التاريخي

فييري: رونالدو البرازيلي أفضل من البرتغالي

اتحاد الكرة يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة فيفا الإلكترونية

إكرامي: الغل وراء خسارتنا 6-1 في غانا

حمادة طلبة يتحدث عن "ظلم" حسام حسن

الإسماعيلي صبري المنياوي عبد الرحمن مجدي باهر المحمدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
اللجنة الخماسية تجتمع برؤساء 4 أندية وبعض المندوبين لمناقشة بنود اللائحة 11 دقيقة | مصر
الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي وعبد الرحمن مجدي مكانهما في أوروبا.. متمسكون بهما 33 دقيقة | الدوري المصري
إلغاء دوري كرة اليد في ألمانيا 48 دقيقة | رياضات أخرى
رؤية من الجانب الآخر - كيف يرى ويتعامل الحكام مع اللاعبين 53 دقيقة | تقرير في الجول
لمواجهة كورونا.. برشلونة: سنبيع حقوق تسمية كامب نو في صفقة قصيرة المدى ساعة | أوروبا
إكرامي: لم يكن لي دور في ملف عبد الله السعيد.. فضل الزمالك على ناد تركي 2 ساعة | مصر
أبو زيد: كنا قاسيين على عبد الله السعيد.. واكتشفنا أن قيمته كبيرة 2 ساعة | مصر
الأهلي لـ في الجول: سيرينو كان ضمن أسماء مرشحة كثيرة واستفسرنا عنه.. وصن داونز يعلق 3 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 4 مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية
قد ينال إعجابك