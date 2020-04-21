إلغاء دوري كرة اليد في ألمانيا

كشفت رابطة الدوري الألماني لكرة اليد اليوم الثلاثاء عن تصويت غالبية الفرق لصالح إلغاء الموسم وعدم استئناف اللعب بمجرد رفع قيود الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وصوتت غالبية الأندية الـ 36 بأغلبية ساحقة لإنهاء الدوري بعد أن لعبت 26 جولة، مع تتويج فريق كيل بطلا.

وقال فرانك بومان المدير الإداري لرابطة الدوري: "وضعنا خطير للغاية بعد ستة أسابيع من أزمة الفيروس ".

وتابع "سننجو في الأسابيع المقبلة بفضل إدارة الأزمات الجيدة، لكن التخلي عن الموسم يؤكد التهديد الخطير الذي نواجهه".

وأوضح "سنعود عندما نتمكن من اللعب أمام المشجعين مرة أخرى".

ورفعت ألمانيا إغلاقها بشكل تدريجي هذا الأسبوع مع إعادة فتح بعض المحلات الصغيرة ولكن من غير المرجح أن تعطي تصريحا لعودة الأحداث الرياضية الكبرى التي يحضرها المشجعون قريبا.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 143000 شخص وقتل أكثر من 4500 في ألمانيا.

ومن المتوقع استئناف الدوري الألماني لكرة القدم نهاية شهر مايو المقبل بدون جماهير.

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