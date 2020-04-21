لمواجهة كورونا.. برشلونة: سنبيع حقوق تسمية كامب نو في صفقة قصيرة المدى

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 15:10

كتب : FilGoal

كامب نو

كشف نائب رئيس برشلونة خوردي كاردونير عن نية النادي بيع حقوق تسمية الاستاد الأكبر في أوروبا، كامب نو.

ويعد الأمر تاريخيا، حيث لم يسبق للاستاد الذي يتسع لـ99 ألف متفرج حمل اسم أي علامة تجارية منذ 1957 عندما تم تشييده.

لكن قرار برشلونة خلفه دوافع إنسانية، هو خلق مزيد من الموارد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقال كاردونير الذي تعافى مؤخرا من كورونا لوكالة "أسوشيتد برس": "نريد إرسال رسالة للعالم، لأول مرة سيكون هناك فرصة لوضع اسم على كامب نو، والعوائد ستعود للإنسانية جمعاء وليس لبرشلونة فقط".

وأوضح "المبادرة ظهرت في وقت عصيب، نظن أننا لدينا رد فعل سريع، بوضع درة تاج برشلونة في خدمة مكافحة المرض".

واستهدف برشلونة بيع تلك الحقوق للمرة الأولى في موسم 2023/2024، بمبلغ يقدر بـ300 مليون يورو تسدد مقدما لوضع اسم علامة تجارية لـ25 عاما.

ولكن في الوقت الحالي، يريد برشلونة إبرام صفقة منفصلة للعامين المقبلين.

واستدرك كاردونير "إذا أراد راع شراء الحقوق قصيرة الأجل، وضمها للحق طويل الأجل، قد نفكر في الأمر".

ولا يوجد تقديرات في الوقت الحالي للصفقة قصيرة المدى، حيث قال المسؤول الكتالوني: "كامب نو يبعث رسالة إنقاذ للعالم، نحن منفتحون على كل شيء ونريد زيادة مساهمتنا الاقتصادية في المكافحة، مع شركاء يحملون نفس الرسالة".

ومن المنتظر أن يحمل الاستاد اسم كامب نو، بجانب اسم الراعي المنتظر.

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