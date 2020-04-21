أبو زيد: كنا قاسيين على عبد الله السعيد.. واكتشفنا أن قيمته كبيرة

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 13:41

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

تحدث طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ونجم الأهلي في الثمانينيات عن ملف التجديد للاعبي الأهلي الكبار في الفترة الأخيرة تحت قيادة المجلس الحالي للنادي برئاسة محمود الخطيب.

صرح طاهر خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "نعيش عصر الاحتراف الوهمي، الكل ارتضى به، لذا لا يمكن لوم أحد، الأهلي قدم كل ما لديه، وأبلغ الرباعي بظروف النادي، واللاعب من الممكن أن يقبل أو يختار عرضا أفضل في مكان آخر".

وأضاف وزير الرياضة الأسبق "الطرفان قدما كل ما لديهما، لا يمكن لوم طرف على حساب آخر، أنا ضد أي هجوم من قبل البعض على لاعب لم يجدد تعاقده، أرفض التحامل على أحد".

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وشدد "لابد أن تقدر الأندية جهد من أعطوا للفريق سواء 8 أو 12 سنة، لابد من تقدير أدبي ومعنوي ونوع من التهدئة حتى إذا رأينا أطرافا تتحامل بشكل مبالغ فيه، وطالما كان اللاعب نموذجا محترما لسنوات، لابد من دعمه".

وواصل طاهر أبو زيد "أرى أن الأرقام المالية مبالغ فيها، لكن كما يقال (السوق عرض وطلب)، في فترة ما، كنا قاسيين على عبد الله السعيد عندما رفض رقما لا يساوي قيمته، ثم اتضح فيما بعد أن قيمته أعلى من خلال أدائه".

واستطرد "مثلما يرى النادي أن هذا الرقم يساوي اللاعب، كذلك اللاعب يرى أنه يساوي أكثر من ذلك، بالتالي لا نريد الوقوف كثيرا عند الأمر ويكون محل جدال أو نسأل ماذا لو كنت مكانه، لأن الظروف تغيرت باختلاف العصور، كما أنها وجهات نظر في النهاية".

وأردف "مثلا.. أنا مرتبط بكيان الأهلي، ومن الممكن ألا أتوقف عند لغة الأرقام، بينما يرى غيري أن أي رقم يضاف له هو نتيجة لجهده، لابد أن نحترم رأيه، ولا نكيل له الاتهامات بنكران الجميل وعدم الولاء، إنه أمر غير مقبول بالمرة، كما أن ظروف اللاعب نفسه تحكم، هناك لاعب قادر على العطاء وبالتالي ينتظر تقييمه بشكل ما، ولاعب آخر يقول أن رحلتي انتهت ولن أقدر على الاستمرار مع الفريق".

وأتم طاهر أبو زيد تصريحاته في هذا الشأن قائلا "حسام عاشور يعتزل في الأهلي، لأنه قيمة كبيرة جدا، لقد دخل موسوعة كبيرة تضم نجوما مثل أسامة عرابي وربيع ياسين وغيرهما من الأسماء الكبيرة، ولكن إذا رأى نفسه قادرا على الاستمرار في مكان آخر، فلا يلومه أحد".

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