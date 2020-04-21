كوكا: كنت أود تمثيل مصر في مسابقة فيفا.. لكن لا يسعني سوى الرفض بعد إعلان القرعة

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 12:44

كتب : FilGoal

كوكا - أولمبياكوس

قال أحمد حسن "كوكا" لاعب منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني إنه كان يود تمثيل مصر في مسابقة كأس العالم للألعاب الإلكترونية للمنتخبات، لكنه لا يسعه سوى الرفض بعد إعلان القرعة.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

وكتب كوكا عبر تويتر: "أخبرت بانضمامي من ضمن المرشحين لتمثيل مصر في مسابقة كأس العالم للفيفا، تمثيل مصر في اي مكان و مجال أمر مشرف للغاية".

وأضاف "كنت اود بشدة الاشتراك بهذه المسابقة ولكن بعد إعلان القرعة فلا يسعني سوى أن أرفض".

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وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لـFilGoal.com: " "قررنا عدم المشاركة، قرارنا جاء بعد وقوعنا في مجموعة واحدة مع تركيا وإسرائيل ورومانيا".

وأردف " "اتحاد الكرة يرفض اللعب مع تركيا وإسرائيل حتى لو في بطولة افتراضية عبر الإنترنت".

وقسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العالم إلى مناطق وبسبب التقارب الجغرافي وقعت مصر مع تركيا وإسرائيل.

وينظم فيفا البطولة عبر لعبة FIFA20 في ظل توقف مباريات كرة القدم بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

وكان مفترضا أن يمثل مصر في البطولة أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني وأحمد الشيخ لاعب الأهلي ورامي سعد المصنف رقم 21 على مستوى العالم وإسلام سامي المصنف رقم 432.

واعتذر أحمد الشيخ عبر صفحته عن عدم المشاركة في البطولة، فيما قرر الأهلي عدم مشاركة اللاعب معللا أن الجهة المسؤولة لم تخاطب النادي. (التفاصيل)

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