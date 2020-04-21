مدير المقاصة يحكي.. كيف نجا حسني فتحي من الغرق في الكونغو

كاد حسني فتحي لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق أن يموت غرقا في الكونغو الديمقراطية بعد إحدى مباريات الفريق الفيومي في كأس الكونفدرالية وفقا لما صرح به وليد هويدي مدير الكرة بالنادي الفيومي.

حسني فتحي النادي : مصر للمقاصة مصر للمقاصة

وقال الأخير:"حققنا الفوز على دون بوسكو 3-1 في مصر، وواجهتنا ظروف صعبة للغاية في الكونغو من درجة حرارة عالية ورطوبة وإشارات للجماهير لنا بالذبح".

وأضاف عبر قناة النهار "أقيم اللقاء على ملعب مازيمبي بحضور 20 ألف متفرج، لقد كان فريق دون بوسكو مملوكا لرئيس نادي مازيمبي. نجحنا في الخروج بتعادل سلبي في الشوط الأول، إلا أن الحكم احتسب ضدنا ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وكنا على وشك الخروج من الكونفدرالية إذا استقبلنا هدفا ثانيا".

وأشار مدير الكرة بالمقاصة "حافظنا على النتيجة، وتأهلنا ثم ذهبنا إلى فندق الإقامة، واحتفل اللاعبون بالقفز في (حمام السباحة)، حيث قام حارس المرمى محمود كوكو بدفع زميله حسني فتحي في المياه".

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وواصل "لم أتوقع أو أعرف أن حسني فتحي لا يجيد السباحة، ووجدناه يغطس في المياه ويقول (الحقوني بغرق)، إلا أنني قلت للاعبين، حسني يمزح، لا يوجد أحد في الفيوم لا يجيد السباحة، لقد تعلمها في بحيرة قارون".

واستدرك وليد هويدي في ختام تصريحاته "إلا أن حسني فتحي بعد 3 مرات صعودا وهبوطا في المياه، غطس ولم يخرج، ليقفز كوكو في حمام السباحة، ونجح في إنقاذه".

تخطى المقاصة فريق دون بوسكو في أول رحلة إفريقية للفريق المصري، أطاح بالدفاع الإثيوبي ثم دون بوسكو ثم شباب قسنطينة قبل أن تتوقف رحلته أمام الأهلي الليبي في ملحق الكونفدرالية 2016.

وشارك المقاصة مرة وحيدة في دوري أبطال إفريقيا لكنه ودع من دور الـ64 على يد جينيراسيون فوت السنغالي في 2018.

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