مانشستر يونايتد يتخذ خطوات لحماية لاعبيه من الاكتئاب بسبب كورونا

ينوي مانشستر يونايتد اتخاذ خطوات هامة لحماية الصحة النفسية للاعبيه حال استمرار توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورنا.

وقال ستيف مكنالي طبيب مانشستر يونايتد في تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "إن لم تسر الأمور كما نأمل ونعود إلى المران في غضون شهر أو اثنين علينا أن نحمي صحة لاعبينا النفسية".

وأضاف "نفك في ذلك بسبب استمرار العزل الاجتماعي الحالي "لا نريد أن يشعر لاعبينا أنهم سيواجهون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية ولكننا متيقظون للغاية".

وأضاف "لدينا نظرة غريزية للاعب أو اثنين من اللاعبين طبقا لمعرفتنا الشخصية بهم، هذا شيء مهم".

وتابع "المران اليومي يضيف حس التنافس والمزاح اليومي والفريق يفتقد ذلك أعرف أنهم يتواصلون عبر تطبيق واتساب لكن الأمر ليس مثل الواقع".

وطبقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن طاقم يونايتد الفني بدأ البحث عن إمكانية خوض المران بعدد قليل من اللاعبين بعد تقسيمهم إلى مجموعات إن سمحت لهم السلطات الصحية بذلك.

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