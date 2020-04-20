ماجواير: برونو فيرنانديز سيتحسن بشكل أكبر بعد عودة بوجبا

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

بوجبا وراشفورد

يرى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن مستوى برونو فيرنانديز سيتحسن بشكل أكبر بعد عودة بول بوجبا للمشاركة.

وقال ماجواير في لقاء له مع قناة سكاي سبورتس الإنجليزية: "عند عودة بوجبا سيقدم فيرنانديز مستوى أفضل بكثير".

قائد الشياطين الحمر أضاف "منذ انضمامه لنا وهو يقدم أداء مميز وأيضا هو شخص رائع خارج الملعب، إنه قائد ويريد الفوز هذا كل ما يفعله".

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وأكمل "فيرنانديز منحنا المزيد من الحياة بقليل من الإبداع الذي يقدمه في وسط الملعب والذي افقتده الفريق في السنوات الماضية".

وأتم تصريحاته "إنها مجرد البداية وهناك المزيد من الأمور ستتحسن مع عودة بوجبا عندما يحصل فيرنانديز على حرية أكبر في الملعب".

وانضم لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز لصفوف مانشستر يونايتد في يناير الماضي قادما من سبورتنج لشبونة.

وسجل خلال هذه الفترة 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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