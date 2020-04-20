ميرور: أحد كبار إنجلترا يخسر 9 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيا

يخسر فريق من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن ذلك النادي اضطر لاقتراض مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني من البنك لتغطية خسائره المحتملة خلال الإغلاق الذي تسبب به تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". لكنها لم تكشف عن اسم النادي.

وتواجه الأندية في إنجلترا كابوسا بسبب إمكانية اضطرارهم لدفع مبلغ 750 مليون جنيه إسترليني لرد أموال حقوق البث للشركات التي اتفقت معهم، كما أنهم يفتقدون لعوائد حضور المباريات والرعاية وغيرها من عوائد المباريات التي كانت تلعب بشكل أسبوعي.

ولا يعلم أي فريق حتى الآن إلى متى قد تطول تلك الأزمة أو عدد الأسابيع أو الأشهر التي ستمر بدون مباريات، والأندية الكبيرة ستتخطى الأزمة لكن ستخسر بشكل كبير للغاية.

وأشار التقرير إلى أن هناك غضب لدى الأندية الكبرى لأن عدد كبير من الأشخاص يتساءلون حول إذا ما كانت تلك الأندية تعاني من أزمات مالية فعلا أم لا، خاصة وأنه ينظر إليهم على أنهم أغنياء للغاية لكن في الواقع ينزفون الكثير من الخسائر.

ولدى أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد رواتب تتخطى حاجز الـ200 مليون جنيه إسترليني وفقا لآخر أرقام أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ويعد يونايتد هو اكثرهم دفعا للرواتب في 2018، إذ دفع 286 مليون جنيه إسترليني كرواتب.

إنجلترا سجلت أكثر من 120 ألف و67 حالة إصابة بفيروس كورونا، و16 ألف و60 حالة وفاة.

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