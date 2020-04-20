صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 02:14

كتب : FilGoal

صلاح محسن - محمد صلاح

كشف صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار إلى سموحة كواليس حديث سابق له مع محمد صلاح نجم ليفربول، بخصوص رغبة الأخير في التعاقد معه.

وقال صلاح محسن: "ما أقوله لم أتحدث عنه من قبل ولأول مرة أكشف ذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورت "محمد صلاح تحدث معي في مرة أثناء تواجدنا في المنتخب وسألني عن المتبقي في عقدي مع الأهلي، وقتها أخبرته بأنني منضم حديثا للفريق".

أخبار متعلقة
صلاح محسن: الزمالك أغراني بأربعة ملايين.. وهربت من مرأب بعد رغبتي باللعب لـ لأهلي رسميا - الأهلي يعلن إعارة صلاح محسن لـ سموحة وردة: محمد صلاح أفضل من رونالدو وميسي لأنه صديقي اختبار في البيت - أي هذه الفرق لم يسجل ضدها محمد صلاح؟

وتابع "صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي وأنهم يتحدثون عني بشكل جيد جدا وقد يتحدثون مع إدارة الأهلي أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "أخبرني صلاح بأن ليفربول يرغبون في الحديث مع الأهلي من أجلي ولكنهم يخشون رفض إدارة الأهلي".

وشدد "أقسم بالله لا أكذب وهذا حدث بالفعل. لا أعرف هل كان المقصود هو الفريق الأول في ليفربول أم لا، ولكنني وقتها أخبرته بأن "يخلصني"".

وأردف "اللعب في الأهلي احتراف لأي لاعب في مصر".

وأتم "طموحاتي اللعب في الدوري الإنجليزي. والحلم ليس بعيدا".

صلاح محسن صاحب الـ 21 عاما انضم لـ الأهلي قادما من إنبي في 2018.

وشارك المهاجم صلاح محسن مع الأهلي في 32 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف والصناعة مرة، قبل أن يرحل معارا إلى سموحة في سوق الانتقالات الأخيرة.

على المستوى الدولي، شارك صلاح محسن في 3 مباريات مع منتخب مصر، من بينهم مواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في لقاء شهد انتصار الفراعنة 3-2، ونجح صلاح محسن في صناعة هدف فوز المنتخب القاتل في اللحظات الأخيرة لمحمد صلاح.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

مغامرة مجنونة لـ خيتافي أبطالها بطة وثوري وغجري

لاعب صن داونز يتغنى بقميص شيكابالا

قبل 20 عاما – ريدوندو أثار جنون فيرجسون وأبهر كولينا

هداف كان قريبا من الأهلي والزمالك أبوابه مفتوحة الآن أمام كورونا

ماذا جاء في خطاب فيفا إلى الأهلي بشأن الشكوى ضد عبد الله السعيد

في الدوري في إنجلترا محمد صلاح صلاح محسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إسماعيل يوسف: البعض يهاجم طارق حامد لأنه ناجح ساعة | الدوري المصري
إسماعيل يوسف: لم أتدخل في عمل أي مدير فني.. وعلاقتي مع الزمالك منذ 40 عاما 2 ساعة | الدوري المصري
ضياء السيد: النني الأفضل في مركزه بآخر 10 سنوات.. وصلاح كان "يشيل" جيل شحاتة 2 ساعة | مصر
ضياء السيد: أتمنى محمد إبراهيم في الأهلي.. وصلاح كان يحضر ملابس للمنتخب 2 ساعة | مصر
إسماعيل يوسف: فوز الزمالك بالبطولات يسهل تصعيد الناشئين للفريق الأول 3 ساعة | الدوري المصري
أحمد ناجي: انتظروا الهاني سليمان في مكانة أخرى بعد التوقف.. المنتخب لن يضم "مهرج" 3 ساعة | الدوري المصري
فاولر يلقن بوجبا درسا: اذهب وشاهد سونيس على يوتيوب لترى لاعب الوسط الكامل 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 2 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 3 متعب يعتذر لـ حسام البدري 4 مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية
قد ينال إعجابك