مدرب تونس السابق يشرح سبب استبعاد معلول في أمم إفريقيا

تحدّث آلان جيريس المدير الفني السابق لمنتخب تونس، عن حيثيات قراره باستبعاد علي معلول لاعب الأهلي من قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرّح جيريس عبر أون تايم سبورتس 2: "عندما أكون مدربا، فيجب عليّ القيام ببعض الاختيارات".

وواصل: "يجب أن يكون اللاعبين في إطار المجموعة، وأن يكون اللعب جماعيا بالدرجة الأولى".

وأكمل: "يجب قبول هذه القواعد، كما أن هناك منافسة شديدة خلال البطولات المجمعة".

وأشار: "كان هناك بعض الاختلافات مع علي معلول، ولهذا لم أختره".

واعترف: "تعرضت لانتقادات شديدة من جمهور الأهلي بسبب هذا القرار".

وأتم: "معلول ظهير جيد جدا، يؤدي الواجبين الدفاعي والهجومي".

وكان معلول قد علّق على قرار استبعاده قبل عدة أيام خلال حلوله ضيفا في قناة ناديه بجملة : "الله يسامحه" في إشارة إلى آلان جيريس.

وتحول جيريس للحديث عن لاعب تونس آخر، هو فرجاني ساسي نجم الزمالك الذي تواجد في قائمته خلال أمم إفريقيا.

وقال جيريس: "ساسي لاعب جيد جدا، وشارك معي في مباريات عديدة، أعرف أن جمهور الزمالك يحب ساسي، ولا خلاف على كونه لاعبا كبيرا".

وأضاف: "إنه يلعب في دوري قوي وقادر على الحفاظ على مستواه".

كما تحفّظ على إبداء رأيه في حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق: "النقاز لاعب قوي جدا، لكن لا أستطيع قول أي شيء آخر، لأنه لم يكن معي في منتخب تونس".

مفاوضات مع أطراف مصرية

وعند سؤاله عما إذا كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تواصل معه في السابق، أجاب: "لم يحدث اتصال مباشر مع الاتحاد المصري، لكن كان هناك بعض الحديث غير الرسمي، وليس مفاوضات مباشرة".

وأوضح أن الأمر نفسه حدث مع القطبين: "كان هناك بعض الاتصالات مع الأهلي والزمالك، لكن لم تصل إلى مرحلة المفاوضات المتقدمة".

وأكمل: "ليس لدي تفضيل بينهما، هما ناديان كبيران محليا وقاريا".

وأشار إلى باتريس كارتيرون: "حاليا الزمالك لديه مدرب فرنسي، وهو نفس المدرب الذي أشرف على تدريب الأهلي في السابق".

وتولى جيريس تدريب تونس في ديسمبر 2018، قبل أن يرحل عن نسور قرطاج في أغسطس 2019، بعد قيادتهم للمركز الرابع في أمم إفريقيا على أرض مصر.

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