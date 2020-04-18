معلول عن قرار جيريس باستبعاده من أمم إفريقيا: الله يسامحه

السبت، 18 أبريل 2020 - 01:44

كتب : FilGoal

علي معلول - منتخب تونس

اكتفى علي معلول ظهير أيسر الأهلي ومنتخب تونس بجملة "الله يسامحه" ليعقب على قرار آلان جيريس مدرب تونس باستبعاده من أمم إفريقيا 2019.

وقال معلول عن القرار: "الله يسامحه".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "لا أحب الحديث عن أي مدرب واحترم وجهة نظره. أقول فقط الله يسامحه".

أخبار متعلقة
علي معلول: تلقيت عرضا ضخما الموسم الماضي.. وأتمنى الاعتزال مع الأهلي معلول: كنا نرغب في مواجهة الزمالك لرد الاعتبار.. وهذا ما فعله فايلر قبل لقاء صن داونز معلول يكشف نصيحة مدرب الصفاقسي بخصوص "عرض مصر".. ورسالة لسعد سمير معلول: ارتداء شارة قيادة الأهلي ليس الأهم.. ولم نحقق رغبتنا أمام الزمالك في سوبر 3-2

وتابع "ما رأيته من دعم جماهير الأهلي وقتها شعرت بأنني مصري وليس تونسي".

وأكمل حديثه قائلا: " أشكر جماهير الأهلي للغاية على مساندتهم ووقوفهم معي".

وأشار "كذلك أشكر الإعلام التونسي ومن ساندني من تونس. أنا تونسي وأفتخر بذلك".

آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس قرر استبعاد علي معلول من قائمة المنتخب النهائية قبل انطلاق أمم إفريقيا 2019 في مصر.

بطولة شهدت خروج تونس من الدور نصف النهائي وحصد المركز الرابع، وتتويج المنتخب الجزائري باللقب.

وانضم صاحب الـ 30 عاما لـ الأهلي قادما من الصفاقسي في 2016.

وشارك معلول هذا الموسم في 20 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

منذ انضمامه لـ الأهلي، شارك معلول في 121 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 39 ونجح في حصد 6 ألقاب.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

حوار في الجول – وائل القباني يتحدث عن سر الهدوء في الملعب

متعب: أردت العودة لرقم 13 في نهاية مسيرتي ولكن

الترجي يكشف مصير مدربه في بيان رسمي

تركي آل الشيخ: سيتيين كان سيدرب فريقا آخر في مصر

اختبار في البيت – أيهم سجل في القمة؟

من بينهم صلاح.. أسرع 10 لاعبين في العالم

تونس علي معلول الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
معلول عن قرار جيريس باستبعاده من أمم إفريقيا: الله يسامحه ساعة | مصر
علي معلول: تلقيت عرضا ضخما الموسم الماضي.. وأتمنى الاعتزال مع الأهلي ساعة | إفريقيا
علي غزال: مفاوضات الزمالك مُجرد حديث شفهي ساعة | المحترفون
معلول: كنا نرغب في مواجهة الزمالك لرد الاعتبار.. وهذا ما فعله فايلر قبل لقاء صن داونز ساعة | إفريقيا
معلول: ارتداء شارة قيادة الأهلي ليس الأهم.. ولم نحقق رغبتنا أمام الزمالك في سوبر 3-2 2 ساعة | الدوري المصري
معلول يكشف نصيحة مدرب الصفاقسي بخصوص "عرض مصر".. ورسالة لسعد سمير 2 ساعة | الدوري المصري
مارادونا يسترجع الذكريات: اخرس أيها الأحمق وعانقني.. وشعرت بتشنج من الفرح 2 ساعة | أمريكا
معلول: النفطي نصحني بالاحتراف الأوروبي.. والآن أنا في فريق لا يقل حجما عن ذلك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك