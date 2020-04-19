مدرب الأهلي: التجديد؟ المناقشات مثمرة بين فايلر والخطيب لاستكمال المغامرة

الأحد، 19 أبريل 2020 - 01:45

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي - سموحة

تحدث ديفيد سيزا المدرب العام في الأهلي عن تجديد عقد الجهاز الفني، مشيرا إلى "المناقشات مثمرة".

وقال المدرب العام في الأهلي: "فايلر تحدث مع محمود الخطيب رئيس الأهلي بخصوص التجديد والمناقشات كانت مثمرة".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "الطرفان متفقان بشكل مبدئي على الاستمرار واستكمال المغامرة سويا".

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وتابع "شرف كبير لنا كأفراد جهاز فني، العمل في فريق مثل الأهلي".

وأردف "ولكن في النهاية قرار التجديد بشكل نهائي بين الخطيب وفايلر. هما أصحاب القرار".

وكان السويسري فايلر قد كشف في وقت سابق ترحيبه بالتجديد مع الأهلي، مشيرا إلى "أتخيل أنني مستمر مع الأهلي، أنا سعيد وأظن أن النادي يريد استمراري لكنني أريد السير خطوة بخطوة". (طالع التفاصيل)

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، مع عقد لمدة عام ولكن الأقرب الآن هو التجديد.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة بـ 49 نقطة من 16 انتصارا وتعادل وحيد.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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