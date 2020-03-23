إنبي: تخفيض رواتب اللاعبين أمر شائك.. والأهلي لم يطلب أسامة جلال رسميا

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي إن التفكير في تخفيض رواتب اللاعبين في ظل توقف نشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، لم يُحسم بعد في ظل عدم اتضاح الصورة المستقبلية للموسم الجاري.

وصرح عبد الناصر عبر قناة النهار "تخفيض الرواتب أمر شائك، خاصة أن لوائح الاتحاد الدولي تلزم الأندية بتعاقداتها، هذا أمر مفروغ منه".

وأشار "لنا تجارب سابقة، لقد ألغيت بطولة الدوري 3 مرات منذ عام 2010، من لديه خبرات سابقة سيتخطى الأمر، ومن ليس لديه ربما يصطدم.. الأهم التراضي قبل أي شيء، لا نريد استباق الأحداث".

ولفت "ننتظر أيضا رؤية اتحاد الكرة، وأعتقد أنه إذا تأجلت أولمبياد طوكيو، سيكون أمامنا شهر كامل لاستئناف الدوري".

وأوضح مدير الكرة بإنبي في ختام تصريحاته "لإعادة اللاعب بعد راحة سلبية لأسبوعين وربما تزيد، نحتاج 3 أسابيع على الأقل لتجهيز اللاعبين بدنيا، أي استئناف الدوري بعد شهر ونصف".

أسامة جلال

وسئل مدير الكرة بإنبي عن إمكانية بيع المدافع الشاب أسامة جلال مقابل مبلغ مالي إضافة إلى استعارة صالح جمعة وشراء محمد شريف بشكل نهائي.

ورد عبد الناصر محمد "لم نتلق أي طلب رسمي من الأهلي لضم أسامة جلال، علاقتنا جيدة بمسؤولي الأهلي".

وأضاف عبر قناة النهار "إنبي لا يقف على أحد، ولم يقف أمام رغبة أي لاعب".

وأشار "صالح جمعة قيمة كبيرة لأي ناد، ومكسب لأي فريق، لكن طبقا لاحتياجات المدير الفني حلمي طولان، لم يطلب شيئا".

وختم تصريحاته في هذا الشأن "نتمنى استمرار محمد شريف، وجد الأجواء الإيجابية في إنبي، فهو ثاني هدافي الدوري بعد عبد الله السعيد، ولكن مصيره بيد النادي الأهلي".

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