إصابة مالك بريشيا بفيروس كورونا

أصيب ماسيمو تشيلينو مالك نادي بريشيا الإيطالي، بفيروس كورونا المستجد.

وصرّح تشيلينو عبر صحيفة "لاريبوبليكا": "تواجدت في كالياري لعدة أيام، بعد أن ظللت في حجر صحي بمدينة بريشيا لمدة 3 أسابيع".

وأضاف: "ثم ذهبت إلى المستشفى للخضوع لفحوصات بعد شعوري بالإعياء وألم في عظامي".

وأتم: "ابنتي أصيبت أيضا بفيروس كورونا".

تشيلينو (62 عاما) كان قد أطلق تصريحات نارية قبل أقل من أسبوع، أوضح خلاله أن بريشيا لن يلعب لو تم استئناف النشاط الكروي.

المالك السابق لناديي ليدز يونايتد، وكالياري، صرح: "أرى كثيرا من الأنانية وعديد الناس يريدون استغلال الموقف. (كلاوديو) لوتيتو يريد العودة للملعب؟ أستمع فقط لمن يستحقون أن ننصت لهم. لا أعرف حتى إذا كان لوتيتو يمثل لاتسيو، فهو الرئيس الوحيد من بين أعضاء مجلس الإدارة".

وواصل "عن جد، فليأخذوا جولة في بريشيا ويرون ماذا يحدث. لا أريد مزايا ولا أخاف الهبوط، لأني أثق أن النادي لن يفلس وسيعود سريعا إلى الدوري. أكرر، لو عادت المباريات بريشيا لن يلعب. هذا ليس تحديا، يستطيعون خصم نقاط إذا أرادوا، أتحمل المسؤولية كاملة".

وتوقفت مباريات الكالتشيو منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا وبالأخص شمال البلاد حيث توجد بريشيا.

ويحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب البطولة التي يتصدرها يوفنتوس حامل اللقب وخلفه بفارق نقطة نادي لاتسيو.

ويحاول المسؤولون في إيطاليا استئناف الدوري حتى لو جرت المباريات دون حضور الجمهور.

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