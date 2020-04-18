رسميا – كاف يؤجل نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
السبت، 18 أبريل 2020 - 21:50
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونهائي كأس الكونفدرالية لأجلٍ غير مسمى.
وذكر كاف في بيان رسمي أن انتشار فيروس كورونا دفعه إلى اتخاذ قرار التأجيل.
Following the decision to postpone the semi-finals of the CAF Interclubs competitions, CAF today announces that the finals has been put on hold until further notice— CAF (@CAF_Online) April 18, 2020
وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقتٍ سابق تأجيل مباريات نصف نهائي البطولتين.
وكان مقررا أن يُقام نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة يوم 24 مايو في المغرب.
أما نهائي الكونفدرالية فكان موعده 29 مايو في الكاميرون.
ولم يفصح كاف عن أي موعد محتمل جديد للمباراتين، وأوضح أنه سيتشاور مع الجهات المعنية قبل الإعلان عن القرار.
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