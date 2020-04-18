دي بروين: عائلتي كانت مريضة.. ربما بـ كورونا

السبت، 18 أبريل 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - أرسنال - مانشستر سيتي

يشك كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن عائلته ربما أصيبت بفيروس كورونا، مشيرا إلى تعافيه وزوجته وأولاده.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال البلجيكي في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"في بداية الإغلاق، عائلتي كانت مريضة لثمانية أو تسعة أيام".

وواصل اللاعب البالغ عمره 28 عاما "بدأ الأمر بولدي الصغير، ثم ولدي الكبير ثم زوجتي، لكني لا أعرف هل أصابنا كورونا أم لا".

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وأتم "محظوظون لأننا تجاوزنا الأمر وفي آخر أسبوعين أو ثلاثة كنا على ما يرام وكل شيء جيد".

وتوقفت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تفشي فيروس كورونا.

وشارك دي بروين في 35 مباراة بالموسم الحالي وسجل 9 أهداف وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

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