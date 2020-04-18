دي بروين: عائلتي كانت مريضة.. ربما بـ كورونا

يشك كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن عائلته ربما أصيبت بفيروس كورونا، مشيرا إلى تعافيه وزوجته وأولاده.

وقال البلجيكي في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"في بداية الإغلاق، عائلتي كانت مريضة لثمانية أو تسعة أيام".

وواصل اللاعب البالغ عمره 28 عاما "بدأ الأمر بولدي الصغير، ثم ولدي الكبير ثم زوجتي، لكني لا أعرف هل أصابنا كورونا أم لا".

وأتم "محظوظون لأننا تجاوزنا الأمر وفي آخر أسبوعين أو ثلاثة كنا على ما يرام وكل شيء جيد".

وتوقفت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تفشي فيروس كورونا.

وشارك دي بروين في 35 مباراة بالموسم الحالي وسجل 9 أهداف وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

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