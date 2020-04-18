ساري: علاقتي بلاعبي تشيلسي لم تكن جيدة.. لم أعتاد الربت على الأكتاف

كشف ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس أن علاقته بلاعبي تشيلسي لم تكن على ما يرام خلال موسمه الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإيطالي في حواره مع قناة يوفنتوس في يوتيوب:"كانت علاقتي تصادمية في غرفة ملابس تشيلسي، لكن حين قلت لهم إني راحل، العديد منهم بكى".

وواصل المدرب البالغ عمره 61 عاما "لست شخصا يربت على أكتاف الآخرين. أتحدث كثيرا عما يفعلونه خطأ وقليلا عما يفعلونه جيدا. أعتقد أن لهذا تأثير كبير، لكن بعد ذلك يتعلمون كيف يقدرونك لما أنت عليه. أطول علاقات كانت مع اللاعبين الذين لا يشاركون بكثرة، لذا أعتقد أنهم أدركوا شيئا حين اكتشفوا شخصيتك".

قضى ساري موسما وحيدا في لندن، ورغم فوزه بالدوري الأوروبي مع تشيلسي، لم يستمر طويلا، رحل الصيف الماضي لينضم إلى يوفنتوس.

وأوضح مدرب نابولي السابق معاناته في إنجلترا بالقول:"لا يمكنني العيش هناك، لا أفهم كيف يفعل ذلك الإيطاليون الموجودون هناك. بالنسبة لكرة القدم، الأمر يختلف. أفتقد الدوري الإنجليزي. فيه مستوى تكتيكي غير عادي وأجواء رائعة".

قاد ساري فريق تشيلسي في 63 مباراة، فاز في 39 وخسر 11.

توج بالدوري الأوروبي، خسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، خسر كأس الدرع الخيرية، واحتل المركز الثالث في الدوري خلف مانشستر سيتي وليفربول.

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