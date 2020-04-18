لاعب بايرن يعتذر ومهدد بدفع غرامة بعد قيادته سيارة ليست من طراز أودي

السبت، 18 أبريل 2020 - 10:36

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - بايرن ميونيخ - دوري أبطال أوروبا

اعتذر كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ بعد قيادته سيارة من طراز مكلارين في طريقه إلى مران الفريق، وهو ما يخالف لوائح النادي الذي لديه شراكة مع شركة أودي.

كينجسلي كومان

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وبات الفرنسي البالغ عمره 23 عاما مهددا بدفع غرامة قدرها 50 ألف يورو لمخالفته لوائح النادي البافاري.

وينص العقد المبرم بين بايرن وأودي على قيادة لاعبي الفريق لسيارات من طراز أودي فقط. وتمتلك أودي 8.33% من أسهم بطل ألمانيا.

أخبار متعلقة
فرناندينيو يكشف أصعب لاعب واجهه معلول عن قرار جيريس باستبعاده من أمم إفريقيا: الله يسامحه علي معلول: تلقيت عرضا ضخما الموسم الماضي.. وأتمنى الاعتزال مع الأهلي علي غزال: مفاوضات الزمالك مُجرد حديث شفهي

وقال كومان في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية:"أتقدم باعتذاري للنادي وأودي. اتجهت للمران بسيارة أخرى لأن مرآة أودي محطمة، لكن يبقى خطأ، بالتأكيد أقدر ذلك".

وواصل "كتعويض، سأزور في أسرع وقت معرض أودي في إنجلوشتاد لأوقع للمعجبين لمدة ساعة، لأجلب بعض الاهتمام للموظفين".

ويقضي كومان موسمه الخامس مع بايرن وشارك في 147 مباراة وسجل 30 هدفا وأرسل 33 تمريرة حاسمة.

وتوج كومان بتسعة ألقاب مع بايرن.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

حوار في الجول – وائل القباني يتحدث عن سر الهدوء في الملعب

متعب: أردت العودة لرقم 13 في نهاية مسيرتي ولكن

الترجي يكشف مصير مدربه في بيان رسمي

تركي آل الشيخ: سيتيين كان سيدرب فريقا آخر في مصر

اختبار في البيت – أيهم سجل في القمة؟

من بينهم صلاح.. أسرع 10 لاعبين في العالم

كومان بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
أفضل 50 هدافا في تاريخ منتخب مصر 32 دقيقة | تقرير في الجول
أكثر 5 مباريات مشحونة سياسيا في تاريخ كأس العالم ساعة | أوروبا
حوار في الجول - أصغر لاعب في الدوري يكشف دور إيهاب جلال في ظهوره مع الفريق الأول لـ المصري 2 ساعة | مصر
دي بروين: عائلتي كانت مريضة.. ربما بـ كورونا 3 ساعة | أوروبا
ساري: علاقتي بلاعبي تشيلسي لم تكن جيدة.. لم أعتاد الربت على الأكتاف 3 ساعة | أوروبا
سلة - أسطورة الاتحاد يتنازل عن نصف راتبه بعد أزمة كورونا 3 ساعة | رياضات أخرى
لاعب بايرن يعتذر ومهدد بدفع غرامة بعد قيادته سيارة ليست من طراز أودي 4 ساعة | أوروبا
فرناندينيو يكشف أصعب لاعب واجهه 4 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك