لاعب بايرن يعتذر ومهدد بدفع غرامة بعد قيادته سيارة ليست من طراز أودي

اعتذر كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ بعد قيادته سيارة من طراز مكلارين في طريقه إلى مران الفريق، وهو ما يخالف لوائح النادي الذي لديه شراكة مع شركة أودي.

كينجسلي كومان النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وبات الفرنسي البالغ عمره 23 عاما مهددا بدفع غرامة قدرها 50 ألف يورو لمخالفته لوائح النادي البافاري.

وينص العقد المبرم بين بايرن وأودي على قيادة لاعبي الفريق لسيارات من طراز أودي فقط. وتمتلك أودي 8.33% من أسهم بطل ألمانيا.

وقال كومان في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية:"أتقدم باعتذاري للنادي وأودي. اتجهت للمران بسيارة أخرى لأن مرآة أودي محطمة، لكن يبقى خطأ، بالتأكيد أقدر ذلك".

وواصل "كتعويض، سأزور في أسرع وقت معرض أودي في إنجلوشتاد لأوقع للمعجبين لمدة ساعة، لأجلب بعض الاهتمام للموظفين".

ويقضي كومان موسمه الخامس مع بايرن وشارك في 147 مباراة وسجل 30 هدفا وأرسل 33 تمريرة حاسمة.

وتوج كومان بتسعة ألقاب مع بايرن.

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